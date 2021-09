Mireasa sezon 4, 8 septembrie 2021. Drama Ralucăi Fat a emoționat concurenții. Nu a putut să-și rețină lacrimile când povestea

”Părinții mei sunt divorțați. Au fost și momente grele, nu pot să le exprim pentru că-mi vine să plâng. Nu ne-a pregătit nimeni, am văzut noi că urmează să divorțeze. Am rămas cu tata, a fost foarte greu. Avea cancer, mama știa, dar nu se mai înțelegeau.”, a povestit ea.

După difuzarea materialului, Raluca nu a putut să-și rețină lacrimile. Ea a explicat că a ales, la vârsta de 11 ani, să rămână cu tatăl ei pentru că voia ca cineva să aibă grijă de el.

”Fiind mai mare, am zis... că știam să mă descurc mai bine. L-am ales pe tata pentru că era bolnav. Am o relație foarte bună cu mama, țin legătura cu amândoi.”, a mai adăugat Raluca în lacrimi.

Ion de la Mireasa sezon 4 a privit în gol în timp ce Raluca povestea.

”E o poveste destul de greu de digerat. Nu m-a dat în spate povestea, oricum nu voiam să fac vreun pas azi sau mâine”, a zis Ion despre drama fetei cu care a avut o întâlnire.

Cine este Raluca de la Mireasa sezon 4

Raluca Fat are 22 de ani și este din Baia Mare. Dorește să aibă alături un bărbat fidel, să nu o mintă și să o respecte. În ultima vreme nu a fost deloc respectată și are nevoie de asta. Are nevoie de atenție și iubire.

Raluca spune că i-a plăcut foarte tare de Alin din sezonul 3 pentru că ”este calm, micuț de statură ca și mine”. În general, spune că o interesează sufletul la un bărbat, aspectul fizic nu prea.

Spune că privește experiența Mireasa ca o soluție să se deconecteze de la viața actuală și să treacă peste ultima relație.