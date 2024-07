Mireasa, sezon 4. Cum a reacționat Ion Șaulescu după ce a văzut ce a făcut Valentin la petrecerea burlacilor: „Nu m-a întrecut”

Ion Șaulescu a vorbit live pe TikTok despre petrecerea burlacilor din sezonul 9, amintindu-și de petrecerea din sezonul său.

Ion Șaulescu a privit imaginile de la petrecerea burlacilor din sezonul 9 Mireasa și și-a amintit despre comportamentul său atunci.

În sezonul 9 Mireasa Valentin a avut un comportament neportivit, însă Ion Șaulescu spune că nimeni nu l-a întrecut. Soțul Ralucăi și-a amintit cum a dezamăgit-o atunci pe Raluca, întrecând orice limită în interacțiunile cu dansatoarele. Totuși, fostul concurent al sezonului 4 Mireasa spune că soția lui nu a greșit când l-a iertat.

Citește și: Mireasa 2021, sezon 4. Cum au decurs lucrurile la petrecerea burlacilor și cea a burlăcițelor. Ce băieți au ”întrecut limita”

Cum a reacționat Ion Șaulescu când a privit imaginile de la petrecerea burlacilor din sezonul 9 Mireasa: „Nevastă-mea m-a iertat pe mine”

Articolul continuă după reclamă

„Fac pariu că și Valentin și Elena pot fi bine. Nici Antonio nu cred că a întrecut o liie roșie. Nici un comportament exemplar, nici de atuncat. De aruncat am fost eu. Cel mai ușor e să renunți. Nevastă-mea m-a iertat pe mine și dacă mă întrebați pe mine n-a făcut deloc o alegere rea. Valentin nu a fost nici 5-10% din ce am făcut eu. La petrecerea burlacilor nu m-a depășit nimeni. La petrecerea burlacilor am fost gunoi. Într-adevăr, Valentin a făcut-o de oaie!”, a spus Ion Șaulescu.

În sezonul 4, Ion a ajuns în unul dintre dormitoare cu una dintre animatoare. Tânăra își ținea capul pe pieptul lui, însă o altă tânără a intrat și i-a rugat să vină în living. La un moment dat, Ion a numit-o ”iubito” pe una dintre ele. Când Raluca a auzit dialogul și a văzut imaginile, a părăsit platoul.

Valentin s-a dezlănțuit la petrecerea burlacilor de la Mireasa, sezonul 9 alături de o dansatoare pe care o cunoștea. Extrem de supărată, Elena nici nu a putut privi imaginile și a plecat din cameră.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 9 Mireasa

Finala Mireasa sezonul 9 este pe 12 iulie 2024. Patru cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT. Alexandru și Cristina, Ștefan și Maria, Vlad și Iuliana, Liviu și Delia sunt cuplurile care și-au depus actele pentru căsătorie.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al nouălea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 9.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.