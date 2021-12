Mireasa 2021, sezon 4. Cum au decurs lucrurile la petrecerea burlacilor și cea a burlăcițelor. Ce băieți au ”întrecut limita”

Ion a fost unul dintre cei mai activi băieți la petrecerea burlacilor. Logodnicul Ralucăi a fost o gazdă bună și le-a făcut turul casei. Cu trei fete lângă el, Ion a încercat să se facă plăcut și a ieșit imediat în evidență.

Cum au decurs lucrurile la petrecere burlacilor

Nici Petrică nu s-a dat la o parte de la petrecere, deși a susținut că îi este greu pentru că nu este obișnuit cu genul acesta de muzică.

Seba a fost ”împins” de restul băieților în brațele tinerelor, pe motiv că este singurul neînsurat. Totuși, lucrurile au luat întorsături neașteptate. În timp ce în casa băieților se aflau cinci fete sumar îmbrăcate, în cea a fetelor au intrat mai mulți bărbați de care ele n-au fost deloc încântate.

Fetele păreau mai preocupate de modul în care petrec iubiții lor. Gândul lui Marius era tot la ele, căci era tare curios cum arată cei cu care iubita Maria și restul fetelor petrec.

Ion a ”întrecut limita” la petrecerea burlacilor?

Aburii alcoolului l-au făcut pe Ion să fie mai curajos și să uite de camerele de filmat. El le-a strâns în brațe pe animatoare, le-a atins și chiar a lăsat-o pe una dintre ele să-și țină capul pe umărul lui.

La un moment dat, logodnicul Ralucăi a ajuns și în una dintre dormitoare cu una dintre fete. Tânăra își ținea capul pe pieptul lui, însă o altă tânără a intrat și i-a rugat să vină în living. La un moment dat, Ion a numit-o ”iubito” pe una dintre ele. Când Raluca a auzit dialogul și a văzut imaginile, a părăsit platoul.

”Regret maxim, vă dați seama. Nu vreau să mă scuz în niciun fel. Greșeala mea a fost că nu am fost rezervat în privința sucului. Ce s-a întâmplat s-a întâmplat. Eu sunt ferm convins că am vrut să o pun în pat pentru că îi era rău. Nu știe nimeni ce intenții am avut. Nu sunt mândru de ce am făcut.”, a zis Ion.

Reacția Ralucăi după ce a revenit în emisia live

”Nu mi-a picat bine să văd apropierele, mai ales cuvintele. A băut până nu a știut care e iubita lui de fapt. Sunt sigură că afară era mai rău. Mi-a promis că nu o să mai existe o petrecere a burlacilor. Nu l-am pus să jure că nu mai face.”, a spus Raluca.