Mireasa sezon 4. Mama lui Seba a intervenit în direct după insinuările lui Ion despre relația concurentului cu doamna Gabi

”Vreau să vorbesc deschis, să afle unii oameni că există prietenii mai mult decât înseamnă căsătorii. Sebi nu e singurul meu prieten. Eu am mult mai mulți prieteni și am prieteni mai mici decât este Sebi, cu care vorbesc absolut orice și s-au atașat și s-au apropiat de mine.

Asta însemană că dacă merg cu acel tip la cumpărături, dacă ieșim pe stradă, dacă ieșim în parc, râdem, glumim... nu înseamnă altceva decât că atașamentul sufletesc e cumva curat. Simte omul nevoia să-și spună durerea sufletului sau bucuria inimii, simte că sunt persoana potrivită pentru a discuta”, a spus doamna Gabi.

Doamna Gabi a fost întrebată despre starea ei matrimonială și a afirmat că a avut relații lungi, însă nu a simțit să facă pasul către o căsnicie: ”Am fost și cu bărbați mai mari, au fost și mai mici. Nu am simțit să merg mai departe. Sau nu am putut, din anumite motive.”

Ce a spus Seba despre apropourile lui Ion

”Nu mă simt confortabil, asta din cauza lui Ion. El a dat foc discuției și tuturor controverselor care sunt acum. Nu cred că alt băiat din casă ar fi spus ceva în legătură cu asta. Ea este confidenta mea și, normal, este o atracție mai mare. Dacă ar fi fost mama mea aici probabil nu s-ar fi întâmplat la fel. Ar fi fost mai rece, eu aș fi fost mai rece, ar fi îndepărtat anumite fete de lângă mine. În schimb, Gabi face cum simte, mă susține sufletește.”, a explicat Seba.

Concurentul de la Mireasa sezon 4 a explicat că a vrut să vină cu mama sa în show-ul matrimonial, dar aceasta nu a putut să-l însoțească.

”Mama mea nu a putut să vină, am rugat-o. Ea are niște persoane la care face curat și nu poate renunța la acele persoane. Dacă renunță s-ar putea să le piardă. Este un ban în plus, mai ales că este șomeră de ceva timp. Pe lângă asta, de luni până vineri, lucrează la nunți. E ospătar, a făcut ospătărie mulți ani și are în sânge meseria asta.”, a afirmat Seba la Antena Stars.

Mama lui Seba a intrat în direct pentru a comenta subiectul

Doamna Margareta, mama lui Seba, a început să plângă în timp ce aștepta să intervină în direct pentru a-l apăra pe fiul său.

”Plângeam pentru că a vorbit de mine. La început și eu mi-am făcut probleme mari, de când sunt în emisiune. Îmi făceam griji pentru că citeam atâtea comentarii de prost gust, care nu-mi cad deloc bine.

Eu am încredere totată în Sebi, știu cum l-am crescut, are capul pe umeri și nu ar face ceva deplasat. Știu ce copil am crescut.”, a spus doamna Margareta, care a mai adăugat că a auzit doar cuvinte bune la adresa lui Gabi și că este convinsă de faptul că între ei există doar o relație de prietenie.