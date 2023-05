Mireasa sezon 4. Petrică și Ela au anulat nunta, după ce tânăra a pierdut sarcina. Ce se întâmplă acum în viața celor doi

Petrică și Ela, câștigătorii sezonului 4 Mireasa, au trecut recent printr-o tragedie, după ce fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 a pierdut sarcina, iar viețile lor au fost date complet peste cap. Recent, cei doi au dezvăluit că în urma acestei cumpene au decis să anuleze și nunta, care urma să aibă loc pe data de 29 iunie. Iată ce a mărturisit fostul concurent de la Mireasa!

Petrică și Ela de la Mireasa au anulat nunta, după ce tânăra a pierdut sarcina

La începutul lunii ianuarie, Petrică și Ela anunțau cu durere în suflet că au pierdut bebelușul pe care îl așteptau cu nerăbdare. În prezent, se pare că acest eveniment tragic și-a pus amprenta asupra planurilor celor doi. Ce a dezvăluit Petrică despre speranța de a avea un alt copil, dar și despre nunta care a fost anulată.

Fanii cuplului au fost extrem de bucuroși pentru cei doi, după ce aceștia au anunțat sarcina, iar Ela începuse să publice imagini cu burtica de gravidă. Din nefericire, tânăra a pierdut însă bebelușul, iar foștii concurenți de la Mireasa au anulat momentan și nunta.

Cununia religioasă urma să aibă loc la finalul lunii iunie, însă cei doi foști câștigători ai Mireasa nu au putut trece atât de ușor peste trauma pierderii sarcinii. Totuși, Petrică și Ela nu au renunțat la gândul de a ajunge în fața altarului.

„Am anulat nunta. Am anulat atunci pentru că a fost problema cu sarcina. Acum vrem să o reprogramăm, dar doar pentru anul viitor, cred”, a dezvăluit Petrică de la Mireasa pentru Fanatik.

Cu toate că viața lor a luat o turnură neprevăzută, Petrică și Ela nu s-au despărțit, ci au ales să meargă înainte împreună, exact așa cum și-au promis, fiind sprijin unul pentru celălalt în aceste momente grele. Mai mult decât atât, cei doi și-au propus să devină din nou părinți.

„Am depășit un pic mai greu momentul, dar trebuie să mergem înainte. Ne-a întărit foarte mult relația, dar cred că orice greutate care vine în viață te face mai puternic. Ne mai dorim copil, normal. Acum trebuie să aibă și ea grijă, în următoarea perioadă cel puțin…

O jumătate de an, un an, nu are voie să rămână însărcinată. Na, pe viitor, îți dai seama că ne dorim, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu..”, a mai dezvăluit Petrică pentru sursa citată.

Petrică și Ela au fost criticați după ce tânăra a pierdut sarcina

Deși pare greu de crezut, pe lângă trauma suferită, Petrică și Ela s-au confruntat și cu o serie de reacții negative din partea urmăritorilor lor. Curiozitatea oamenilor privind drama celor doi s-a transformat rapid în nemulțumire, după ce tinerii nu au dorit să dezvăluite anumite detalii din intimitate.

„A fost greu și în sensul că toată lumea ne asalta cu mesaje și toată lumea venea cu întrebarea, ce s-a întâmplat, de ce, nu voiam să dăm explicații. Nu aveam starea necesară să stăm să răspundem.

Plus că erau și mesaje mai puțin plăcute. Au fost jigniri, ceva de genul. Ne ziceau că ne-a murit copilul… Au fost puține din acestea. Majoritatea au fost de încurajare, 90%. Îți dai seama că pentru noi au fost și cele de încurajare greu de citit”, a mai dezvăluit Petrică.

Ela, mesaj sfâșietor după ce a pierdut sarcina

Ela era însărcinată în aproape 3 luni atunci când a pierdut sarcina. Cei doi parteneri așteptau cu nerăbdare să afle dacă vor avea fetiță sau băiețel, însă din nefericire nu au mai apucat să știe sexul bebelușului lor.

Din motive necunoscute, fosta concurentă de la Mireasa a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, iar apoi a făcut tristul anunț. „Îngerașul meu a vrut să mă vegheze de sus… O să te port mereu în suflet și în gând”, a scris Ela, într-o postare distribuită pe Instagram.