Mireasa, sezon 5. Alina, noi detalii despre fiul ei și al lui Valentin. Ce a transmis la 9 zile de când a născut

Alina din sezonul 5 Mireasa a vorbit despre fiul ei și al lui Valentin, la 9 zile de când a născut. Proaspăta mămică este nespus de fericită.

Alina a scris mesaje emoționante pe rețelele sociale. Fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa a anunțat numele întreg al băiețelului și a povestit cum a fost întâlnirea dintre tată și fiu.

„Sunt băiat mare, Heracles-Iosua este numele meu. O să încep să apar mai des la mama aici. Aici vă arată mama ce tată grijuliu și implicat am. Nici măcar nu i-a fost frică să mă țină în brațe în prima zi. Ba chiar mai mult, i-am recunoscut vocea din prima clipă când mi-a vorbit. Și am zâmbit și am deschis un ochi la el”, a scris Alina în dreptul unei fotografii cu Heracles și Valentin.

Alina din sezonul 5 Mireasa, imagini emoționante cu fiul său. Cum l-a surprins pe Heracles

„Aici sunt cu mama. Dorm pe pielea ei și simt iubirea pe care mi-o poartă. Apropo, îmi zice în fiecare zi că ea nu credea că poate iubi pe cineva așa mult, o văd în fiecare zi cum se uită la mine. Ba uneori chiar am impresia că este obsedată de mine. Dar normal, pentru că sunt cel maifrumos băiat, sau cel puțin așa aud de la ea de cel puțin 300 de ori pe secundă. Ea mă învață zilnic ce înseamnă iubirea absolută, pentru că îmi arată zilnic cum se simte, nu doar ămi spune de 3600 de ori pe zi”, a mai scris proaspăta mămică, în dreptul unei fotografii în care apare ținându-și micuțul în brațe.

Valentin a anunțat pe 18 ianuarie 2024 că soția sa a născut, publicând un mesaj emoționant: „Îți mulțumesc că mi-ai oferit cel mai frumos cadou din lume - să devin tatăl copilului nostru minunat. Te iubesc”.

Alina și Valentin au anunțat în vara lui 2023 că vor avea un copil. Tot în vara anului trecut, cei doi foțti concurenți Mireasa au făcut cununia religioasă și marea petrecere de nuntă, prilej cu care au și anunțat că vor fi părinți de băiat. Acum, cei doi soți sunt extrem de fericiți pentru că în sfârțit își pot ține băiețelul în brațe.

Alina și Valentin s-au căsătorit în Finala sezonului 5 Mireasa și și-au consturit o familie superbă

Alina și Valentin de la Mireasa 5 au spus ”DA” pentru o viață împreună pe 18 iulie 2022, în Finală. Cei doi îndrăgostiți și-au jurat iubire în fața tuturor.

”Babe, să știi că am mari emoții. Vreau să încep prin a îți mulțumi. Nu am crezut că voi găsi pe cineva să iubesc atât de mult. Tu mi-ai arătat ce înseamnă dragostea. Mi-ai arătat ce înseamnă dragostea. Te iubesc pentru că văd în tine tot, te iubesc pentru că ești tu și pot să fiu eu lângă tine. (...) Pentru asta vreau să fiu soția ta, doamna Lupăștean.”, a spus Alina în ziua în care s-a căsătorit cu Valentin.

”Ai dreptate. În mintea mea totul a început așa. (...) Te-am văzut, te-am plăcut și nu am crezut că o să te iubesc atât de mult. Să văd în tine o femeie iubitoare, geloasă. Ești așa cum mi-am dorit. Cum ar spune un mecanic, cu toate dotările. Pentru mine ești cea mai perfectă. O să mă străduiesc toată viața să te fac fericită. (...) Mai vreau să știi că tot ceea ce însemn eu te iubește pe tine”, a spus și Valentin.