Mireasa sezon 5. Alina și Valentin se vor căsători în luna august. Cum s-a schimbat viața lor în ultimele luni

În Marea Finală a sezonului 5 Mireasa, Alina și Valentin au spus ”DA” în fața primarului. În doar câteva săptămâni își vor uni destinele și în fața lui Dumnezeu.

Alina și Valentin se vor căsători în luna august. Cum s-a schimbat viața lor în ultimele luni

Alina și Valentin strălucesc de fericire. Cei doi soți așteaptă un copil, care va veni pe lume la începutul anului viitor.

„Eu îmi doream foarte mult băiat și ori că mi-a indus asta, că își dorește fată și când stau prin casă, mă gândesc cum o să fie perioada asta, pentru că simt că aș vorbi cu o fată. Deci, simt că aș avea fată sau poate că el își dorește să aibă fată. Pentru băiat avem numele de când eram în casă și este englez, pentru că așteptam băiat primul”, a spus Alina la Xtra Night Show.

Ba mai mult, aproape au terminat căsuța familiei lor și curând urmează cununia religioasă.

”Eu am o florărie și mă ocup de asta, aranjamente și vreau să merg și pe evenimente, pe organizări. El deja cu magazinul și cu atelierul. (...) Viața mea e mai frumoasă decât mă gândeam. Nu mă așteptam că o să ies din casa Mireasa și o să se întâmple lucrurile atât de rapid. Adică mă gândeam că ok, o să ne facem o căsuță, o să facem bebe. În un an s-au întâmplat toate și sunt toate pe final, adică terminăm și sunt mult mai fericită decât îmi imaginam”, a zis Alina.

Cei doi se vor cununa religios pe 9 august în Republica Moldova. ”Sunt multe tradiții, dar noi nu o să le facem. Cred că o să fie doar câteva. Ai mei au fost de acord cu ce vreau eu”, a zis fosta concurentă de la Mireasa sezon 5.

Povestea de dragoste dintre Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5

Alina a pășit în casa Mireasa cu gândul că după trei luni ea va părăsi competiția. Nu se aștepta să-și găsească pe cineva, cu atât mai puțin să se și căsătorească.

De cealaltă parte, Valentin spera să-și găsească aleasa. Dintre toți băieții, el a fost cel mai reținut și a preferat să analizeze mult înainte să își arate interesul pentru o fată. Asta i-a adus critici din partea celorlalți, care au considerat că nu place pe nimeni și doar se joacă.

La început, Valentin a fost deschis și a ieșit la două date-uri cu Larisa. Nu s-au înțeles și curând el a înțeles că altcineva se afla în gândurile sale. Era vorba despre Alina, pe care a și început să o curteze.

Și Leo a fost interesat să o cunoscă pe Alina. Încă de la început, acesta a susținut că e singura fată pe care o place. Nu a fost reciproc și după ce Alina a fost sinceră cu el, băiatul a zis că nu se va apropia de altă tânără. A făcut-o totuși, chiar de două ori în casa Mireasa.

Așa a început povestea de dragoste dintre Alina și Valentin. Ambii reticenți și cu garda sus, au avut parte de multe certuri și neînțelegeri. Dorința de a se impune în fața celuilalt și de a nu pierde controlul i-a făcut, nu o dată, să se certe urât și să facă pași înapoi.

După multe discuții, au înțeles că nu este vorba despre un joc de putere și au lăsat garda jos. Bineînțeles, certurile nu au dispărut și cei doi lucrează la acest aspect.

Un moment fericit în relația lor a fost logodna. Valentin și-a învins teama de înălțime și a cerut-o pe Alina într-un mod inedit. Cei doi au sărit cu parașuta și la sol îi aștepta un banner pe care scria ”Vrei să fii soția mea?”. Când l-a văzut, fata a început să țipe. Valentin tremura tot și a fost încântat atunci când iubita lui a spus ”DA”.

Din acel moment, cei doi au părut că încep să se echilibreze și certurile nu au mai fost atât de dure. Tinerii au ținut cont și de sfaturile psihologului Edi Puiu și odată cu deschiderea ușilor, relația lor a devenit tot mai armonioasă.

Un eveniment care demonstrează acest lucru a fost depunerea actelor, când Alina nu a avut actele în regulă și logodnicul ei a înțeles situația. Asta în ciuda faptului că nu s-ar fi putut cununa în Finala Mireasa sezon 5.

