Mireasa sezon 7. Cum răspunde Mihai la întrebările despre femeile care îl susțineau financiar. A dat noi detalii

”Ai două inimi.”, i-a arătat Hatice. ”De la două fete, o gagică.”, a explicat Mihai la task-ul telefoanelor.

Atunci Hatice a găsit conversații cu două femei, uneia dintre ele Mihai spunându-i că o iubește și că vine la Mireasa pentru ei doi. Concurenta spune că nu știa detalii despre modul în care Mihai își câștiga traiul, însă cunoștea faptul că primea bani de la femei.

Cum răspunde Mihai la întrebările despre femeile care îl susțineau financiar. A dat noi detalii

”Nu știam detaliat, doar nu știam că s-a întâmplat cu o zi înainte să intre în casă”, a zis Hatice. ”Câte erau, două?”, a vrut să știe Paula Chirilă.

”Două, trei”, a zis Mihai. ”Două, trei?”, a insistat moderatoarea. El nu a mai răspuns. ”Păi două sau trei?”, a întrebat aceasta. Mihai: ”Nu mai țin minte, sincer”.

”Cum nu mai ții minte?”, a întrebat Paula. ”Ideea e că scriam la multe fete zilnic. Nu era ceva... Erau cam trei. I-aș fi zis lui Hatice despre toate poveștile astea în amănunt.”, a adăugat concurentul.

Totuși, nu a făcut-o atunci când au fost la piscină și au avut parte de 2-3 ore fără camere. ”Numai că la piscină poate că nu am avut tot timpul să-i dau explicații și să îi și arăt, că nu aveam nici telefonul. La piscină i-am spus ”uite, asta am făcut, am mințit, nu sunt mândru de mine, nu am fost bine, nu am fost nici fericit””, a explicat Mihai.

Întrebat dacă le-a promis femeilor respective că va merge la Mireasa cu gândul să câștige premiul, Mihai a negat și spune că a acceptat doar pentru a își crește imaginea.

”Ideea era să vin aici, să îmi fac imagine poate și după aceea să ies. Nu aveam în cap că vin să mă însor, niciodată.”, a susținut el. ”În mesaje spuneai că o ”fac pentru noi”, adică...”, a insistat Raluca.

”Eu cam tot ce făceam, ziceam că o fac și pentru mine și pentru ea.”, a zis Mihai. El insistă că nu aveau o relație amoroasă, dar spune că nici prieteni cu beneficii nu erau.

”Nu eram prieteni cu beneficii. Încercam, da, să o facem ca și cum e o relație, dar nu era. Încercam să mă comport oarecum... Știam oarecum ce au ele nevoie și ele și-au dat seama ce am eu nevoie. Nici nu știu ce era în sufletul lor și ce gândeau. Eu știam doar scopul meu: să fac bani. (...) Nu aș face videochat niciodată.”, a mai declarat el.

Întrebat de supărările femeilor, care îi făceau reproșuri în mesaje, iubitul lui Hatice a dezvoltat: ”Eu luam totul asupra mea... Ce m-a ținut acolo? Că stăteam uneori singur la ele acasă și îmi plăcea să stau, să mă uit la televizor, să fac ce nu făceam acasă la mine”.

