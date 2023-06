Mireasa sezon 7. Ce a apărut pe profilul lui Roberto după ce a fost eliminat din competiție

Deși au fost cinci concurenți în cursa de eliminare ce s-a încheiat în Gala din 16 iunie 2023, bătălia s-a dat între Daiana și Roberto.

Cu doar un procent mai mult, Roberto a fost cel care a părăsit competiția. El nu a primit imunitate din partea publicului, așa că a fost eliminat.

Băiatul a plâns mult după eliminare și la fel de afectată a fost și doamna Livia. Ea consideră că nepotul său a pierdut pe mâna lui, după ce s-a exteriorizat zgomotos față de Dani, Antonio și a amenințat.

Citește și: Mireasa sezon 7. Imagini după eliminarea lui Roberto din competiție. El si doamna Livia au plâns mult la plecare

Ce a apărut pe profilul lui Roberto după ce a fost eliminat din competiție

La scurt timp după ce a fost eliminat, Roberto a postat mai multe imagini pe contul său de Instagram.

”Vă pup pe toți”, a scrie el la descrierea unei fotografii în care zâmbește. Mai târziu, fostul concurent de la Mireasa sezon 7 a distribuit o captură din emisiune.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine este Roberto de la Mireasa sezon 7

Roberto Covaci are 23 de ani, 1,82 înălțime și 85 de kilograme. Hobby-urile lui sunt gătitul și muzica. A practicat polo până la 18 ani, a terminat liceul în Scoția.

„Când să intru la Universitate m-am întors în Romînia pentru o fată. De la 19 ani am avut mai multe job-uri: ospătar, șofer, livrator, instructor de înot, am muncit în restaurante”.

„Tatăl meu biologic s-a despărțit de mama când aveam un an. Până la 17 ani am crescut cu mama. Tatăl meu biologic a contribuit la creșterea mea 2 ani, apoi n-am mai știut nimic de el. Tatăl vitreg este tatăl care m-a crescut”, a povestit Roberto Covaci de la Mireasa, sezon 7.

Citește și: Mireasa sezon 7. Antonio a primit răspuns de la mama sa după ce i-a trimis un mesaj prin intermediul AntenaPLAY

„Până la această vârstă am iubit sincer o dată, dar m-am îndrăgostit de două ori. Știu că am fost înțșelat de fosta iubită. Am prins-o în timp ce mă înșela. Am simțit durere, ură și amăgire. Următoarea mea relație a fost la 19 ani cu o fată cu 10 ani mai mare decât mine”, a mai spus concurentul sezonului 7 Mireasa.

Fosta iubită avea un copil de 5 ani.

„Spre sfârșitul relației a fost o relație toxică. Noi stăteam mai mult din obligație, monotonie. Am iubit-o foarte mult, dar ultima perioadă a relației a fost ceva rău. Ea mi-a spus că este gravidă când avea 3 luni de sarcină. Am stat cu ea până a făcut 8 luni de sarcină, mi-a spus că copilul o să spună tată la cine merită. Nu a trecut copilul pe numele meu. I-am spus să facem un test de paternitate, nu a vrut și așa a rămas acest copil fără tată în ceritificat”, a povestit Roberto Covaci la Mireasa.