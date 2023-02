Mireasa sezon 5. Alina, surpriză de proporții pentru Valentin. Ce gest superb a făcut pentru soțul ei

Plecată pentru un examen, Alina s-a întors la Timișoara de dorul soțului ei. Tânăra a călătorit noaptea pentru a îl vedea pe Valentin. Ea s-a filmat pe tot parcursul călătoriei și a pus totul pe Tiktok.

”Abia aștept să plec, dar nu mai vine mașina după mine.”, spune Alina. După 30 de minute în care a stat la ușă, pregătită de plecare, fosta concurentă de la Mireasa sezon 5 a plecat spre aeroport.

Alina, surpriză de proporții pentru Valentin. Ce gest superb a făcut pentru soțul ei

A întâmpinat și probleme pentru că zborul a avut întârziere. Însă, ajunsă în Timișoara, fata a mers direct acasă. ”Am chemat o mașină și mergea cu 100km/h, dar simțeam că mergeam prea încet. Am grăbit săracul copil pentru că aveam o treabă importantă, asta a fost explicația mea”, povestește Alina în continuarea clipului.

Valentin a părut trezit din somn și a fost uimit să o vadă pe soția sa la ușă. ”Te iubesc, mă. Știe tot avionul de tine”, îi spune Alina. Imediat, Vali a strâns-o puternic în brațe și a sărutat-o.

”Frumusețea mea. Te iubesc”, i-a zis acesta.

”Surpriza de la 2 noaptea. M-am întors la soțul meu pentru că simțeam că nu mai pot de dorul lui ținând cont că jumătate de an am stat non stop împreună și cealaltă jumătate nu ne-am despărțit nici măcar o zi”, a scris Alina de la Mireasa sezon 5.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5

Alina a pășit în casa Mireasa cu gândul că după trei luni ea va părăsi competiția. Nu se aștepta să-și găsească pe cineva, cu atât mai puțin să se și căsătorească.

De cealaltă parte, Valentin spera să-și găsească aleasa. Dintre toți băieții, el a fost cel mai reținut și a preferat să analizeze mult înainte să își arate interesul pentru o fată. Asta i-a adus critici din partea celorlalți, care au considerat că nu place pe nimeni și doar se joacă.

La început, Valentin a fost deschis și a ieșit la două date-uri cu Larisa. Nu s-au înțeles și curând el a înțeles că altcineva se afla în gândurile sale. Era vorba despre Alina, pe care a și început să o curteze.

Și Leo a fost interesat să o cunoscă pe Alina. Încă de la început, acesta a susținut că e singura fată pe care o place. Nu a fost reciproc și după ce Alina a fost sinceră cu el, băiatul a zis că nu se va apropia de altă tânără. A făcut-o totuși, chiar de două ori în casa Mireasa.

Așa a început povestea de dragoste dintre Alina și Valentin. Ambii reticenți și cu garda sus, au avut parte de multe certuri și neînțelegeri. Dorința de a se impune în fața celuilalt și de a nu pierde controlul i-a făcut, nu o dată, să se certe urât și să facă pași înapoi.

După multe discuții, au înțeles că nu este vorba despre un joc de putere și au lăsat garda jos. Bineînțeles, certurile nu au dispărut și cei doi lucrează la acest aspect.

Un moment fericit în relația lor a fost logodna. Valentin și-a învins teama de înălțime și a cerut-o pe Alina într-un mod inedit. Cei doi au sărit cu parașuta și la sol îi aștepta un banner pe care scria ”Vrei să fii soția mea?”. Când l-a văzut, fata a început să țipe. Valentin tremura tot și a fost încântat atunci când iubita lui a spus ”DA”.

Din acel moment, cei doi au părut că încep să se echilibreze și certurile nu au mai fost atât de dure. Tinerii au ținut cont și de sfaturile psihologului Edi Puiu și odată cu deschiderea ușilor, relația lor a devenit tot mai armonioasă.

Un eveniment care demonstrează acest lucru a fost depunerea actelor, când Alina nu a avut actele în regulă și logodnicul ei a înțeles situația. Asta în ciuda faptului că nu s-ar fi putut cununa în Finala Mireasa sezon 5.