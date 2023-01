Mireasa sezon 5. Ce job are Andrei după ce a ieșit din show-ul matrimonial

Andrei de la Mireasa sezon 5 și-a reluat activitatea la locul de muncă. Tânărul, care nu este foarte activ în social media, i-a informat pe urmăritorii săi că pot apela la serviciile sale.

Ce job are Andrei după Mireasa sezon 5

Andrei de la Mireasa sezon 5 locuiește în Bacău, acolo unde agent asigurări broker. ”Vă stau la dispoziție pentru orice tip de asigurare”, a scris el pe Instagram.

Anunțul lui vine după ce Yana a transmis că și-a deschis cont pe o platformă cu conținut pentru adulți. Nu se știe dacă cei doi mai formează un cuplu, ei au refuzat să comenteze despre statusul relației lor.

În ultima perioadă, Andrei a postat mai multe imagini în social media, însă nu a abordat subiectul posibilei despărțiri de Yana. În schimb, fata a avut de spus câte ceva despre asta, după ce au sărbătorit separat Revelionul:

”Andrei a luat decizia să sărbătorească anul nou lângă familia sa. Până la ultimul moment credeam că vom reuși să sărbătorim această sărbătoare împreună, dar cum ați observat am fost separați. De la restul presupunerilor în privința relației între noi vă rog să vă abțineți, e treaba noastră”.

Ce job avea Andrei Cica de la Mireasa sezon 5 înainte de show-ul matrimonial

Andrei de la Mireasa sezon 5 povestea, la începutul emisiunii, că a urmat cursurile Facultății de Științe Economice și că are o licență în asigurări.

”Mă numesc Andrei Mihai Cica. Am 25 de ani și sunt din orașul Bacău. Sunt consultant financiar în asigurări, iar ca și pregătire școlară am terminat Facultatea de Științe Economice, am făcut și un master și am și o licență în asigurări.

Sunt o persoană religioasă, sunt creștin ortodox, nimic fără Dumnezeu, asta o pot spune sigur. Provin dintr-o familie numeroasă, patru băieți și o soră, am și trei nepoței. Suntem o familie crescută la țară, simplă, o familie muncitoare cu tradiții”, a spus concurentul de la Mireasa.