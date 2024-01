Mireasa, sezon 5. Cum au răspuns Sabrina și Perneș, întrebați la Capricii dacă tânăra e însărcinată: „A făcut 3 teste de sarcină”

Sabrina și Perneș din sezonul 5 Mireasa au fost invitați la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde au povestit cum arată viața lor în prezent. Cei doi au în plan să devină părinți cât mai curând.

Perneș și Sabrina, care s-au cununat civil în Finala sezonului 5 Mireasa, locuiesc în Cluj și își doresc foarte mult un copil. Venirea pe lume a unui bebeluș în familia lor este foarte dorită de cei doi. Tânărul a spus la Mireasa, Capriciile Iubirii că Sabria a făcut 3 teste de sarcină până acum, dintre care 2 au ieșit negative și unul pozitiv. Așadar, cei doi nu știu sigur dacă Sabrina este însărcinată, însă au promis că vor anunța imediat cum au această certitudine. Totuși, Perneș spune că își dorește ca acel test pozitiv să fie cel care refectă realitatea. Chiar dacă ce doi nu știu dacă tânăra este sau nu însărcinată, un lucru este cert: își doresc un copil în viitorul apropiat. După ce Sabrina și Perneș vor ave aun copil putem spune că toate cuplurile căsătorite din sezonul 5 vor fi părinți. Giovana și Sese au o fetiță pe nume Selina și încă un copil pe drum, iar Alina și Valentin au un băiețel pe nume Heracles.

Sabrina și Perneș au mărturisit că au descoperit lucruri noi unul la celălalt.

Ce mai fac Sabrina și Perneș din sezonul 5 Mireasa

„Perneș are răbdare multă și trage foarte mult pentru familie, chiar dacă nu avem încă copii. Sut chestii faine la el pe care în casă nu le-aș fi putut descperi cum le-am descoperit afară. Față de acum un an și jumătate de când am ieșit din casă consider că acum suntem un cuplu matur. Și pe el îl consider matur și pe mine mult mai matură și pe noi ca un cuplu matu. Foarte diferiți. Total diferiți. Perenș a fost pionul principal pentru care suntem azi aici, pentru că eu nu sunt așa ca om. El a făcut pașii necesari ca noi să fim aici. Eu am tras pentru cuplu după ce am ieșit din casă. Cred că am mai lăsat din orgoliu, dar afară a început el să mă cunoască mai bine. Să-mi dea spațiu de care am nevoie, dacă am nevoie. Și eu am început să-l cunosc pe el și știu ce așteptări are din partea ea. E diferit afară”, a spus Sabrina.

„Stăm în Florești, undeva la 10 km de Cluj. Eu șin legătura cu Sese, cu Valentin, Cu Aron. Am fost la botez la Sese, am fost și la nuntă la Alina și Valentin”, a povestit Perneș.

„Cu Larisa am ținut legătura la început. N-am mai vorbit în ultima perioadă. Anul trecut am mai vorbit”, a spus Sabrina.

Sabrina și Perneș au în plan să devină părinți

„Circulă foarte multe zvonuri în online că Sabrina este însărcinată și se spune că perneș ar fi confirmat această sarcină. Puteți acum să faceți lumină în cazul cesta”, le-a spus Raluca celor doi.

„Da. O să fac o lumină. Nu știm acum sigur care e treaba, pentru că, ca să fim sinceri, a făcut 3 teste dintre care 2 negative și unul pozitiv și cum sunt eu nebun mă bazez pe ăla pozitiv. În momentul în care o să fi siguri de un răspuns pozitiv o să anunțăm”, a spus Perneș.

Întrebată ce planuri de viitor au, Sabrina a răspuns: „Copil întâi. După care o nuntă, pentru care o să slăbesc. Nu vreau să fiu plinuță la cununia religioasă, iar apoi casă. Dar în primul rând copil.

Perneș a povestit că are în continuare firma lui de imobiliare și că Sabrina îl ajută foarte mult.