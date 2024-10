Mireasa, sezon 5. Perneș a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea dintre el și Sabrina: „Fiecare a iubit în felul lui”

Perneș a vorbit despre despărțirea de Sabrina, la peste 4 luni de la separare. Fostul concurent Mireasa a mărturisit că nu mai există cale de împăcare.

Perneș a confirmat despărțirea de Sabrina în iulie 2024. recent, băiatul a vorbit despre separarea de tânăra pe care a cunoscut-o în sezonul 5 Mireasa, mărturisind că a trecut destul timp de la decizie astfel încât să fie sigur că nu mai există cale de împăcare. Fostul concurent al sezonului 5 Mireasa este de părere că despărțirea de Sabrina s-a produs când ambii au considerat că nu mai e în regulă să lupte pentru căsnicia în care nu reușeau să-și gestioneze problemele și ajungeau în același punct din care plecau.

Ce spune Perneș de la Mireasa despre despărțirea de Sabrina: „Deja a trecut foarte mult timp”

„Separarea e definitivă și irevocabilă. Deja a trecut foarte mult timp. Fiecare e pe treaba lui. Ne-am despărțit de comun acord. Nu s-a despărțit ea, nu m-am despărțit eu. Eu sau ea sau împreună nu am știut să ne gestionăm problemele pe care ni le-am creat tot noi. Porneam într-un punct, ne reveneam și ajungeam în acelați punct. Nu a fost să fie. Lucrurile s-au întâmplat frumos, dar diferit. Fiecare a iubit ăn felul lui. Eu am iubit mai mult verbal ea mai mult prin fapte. Eu și ea am lupatat mult pentru relație. Fiecar eîn felul lui. Dar am ajuns în punctul în care am zis că nu mai e nevoie, nu mai e ok să se mai lupte. Ai dreptul să te oprești”, a povestit Perneș.

„Nu a fost vorba de infidelitate. Nu există așa ceva”, a mai spus tânărul pe TikTok.

Cum a început povestea de dragoste dintre Sabrina și Perneș de la Mireasa sezon 5

La începutul competiției Mireasa sezon 5, Sabrina și Perneș au avut o întâlnire pe nevăzute. Încă din acel moment, băiatul a știut că ea este femeia pe care și-o dorește alături.

De atunci, Perneș a făcut eforturi de a o cuceri, însă s-a lovit constant de zidurile create de Sabrina în jurul ei. Fata, care în trecut a fost abuzată emoțional și fizic, a fost greu de cucerit. Când Perneș a avut impresia că a reușit să-i câștige inima, concurenta s-a retras.

De-a lungul următoarelor săptămâni, tânărul a auzit, nu o dată, că se ține după ea și că Sabrina pare să nu îi împărășească sentimentele. Cei doi au avut multe certuri și chiar s-au despărțit de câteva ori.

Ultima dată s-a întâmplat chiar în timpul unei Gale. Cu lacrimi în ochi, Sabrina a spus că nu poate continua povestea lor pentru că sentimentele ei nu sunt la fel de puternice ca ale partenerului.

Perneș a fost rănit, dar nu a putut accepta refuzul Sabrinei de a îi da o șansă. Deși despărțiți, el a continuat să insiste, lucru care nu a fost pe placul fetei. Ea le mărturisea Larisei și celorlalte fete că Perneș este fals și că face pe victima.

Intrarea noilor concurente a făcut pe Sabrina să fie și mai înverșunată împotriva fostului iubit. Ea considera că sentimentele lui nu au fost adevărate din moment ce s-a apropiat de Yana. Băiatul a curtat-o pe noua concurentă și asta a creat gelozie în inima Sabrinei.

Yana l-a informat pe Perneș că se potrivesc și el s-a retras. A fost momentul în care Sabrina și Perneș s-au apropiat din nou. Concurenta a părut atunci mai îndrăgostită ca niciodată și asta l-a luat prin surprindere pe iubitul ei, care a fost ușor sceptic.

Au fost câteva săptămâni de miere pentru ei și, în ciuda faptului că Sabrina a spus că nu se va căsători în casa Mireasa, Perneș i-a pus inelul pe deget. Au fost primul cuplu care s-a logodit în sezonul 5.

În ultimele săptămâni de competiției, când ușile celor două case s-au deschis, tinerii au avut șansa să petreacă mai mult timp împreună.

Perneș a fost tare supărat pentru că iubita lui și-a exprimat dorința de a nu se căsători în Finală, cu toate că au depus actele. Asta a adus răceală în relația lor, iar imaginile în care el tânjea după afecțiunea iubitei l-au deranjat tare pe Perneș.

Cu toate acestea, el consideră că Sabrina este femeia perfectă pentru el și crede în viitorul relației lor. Ei s-au cununat civil în Finală.