Mireasa sezon 6, 10 octombrie 2022. Ada, discuție serioasă cu Sebaidin. Ce i-a zis pe terasă

La petrecerea de sâmbătă, Ada s-a deghizat în Sebaidin și băiatul i-a purtat hainele. La un moment dat, după ce i-a studiat gesturile, Ada s-a supărat pe fiul doamnei Dorina și i-a zis să se schimbe.

În baie, unde se demachiau împreună, Ada i-a atras atenția asupra faptului că nu și-a dorit să ducă task-ul la bun sfârșit. Totuși, Sebaidin a intervenit la timp și a ajutat-o pe concurentă să-și exprime nemulțumirile pentru a se bucura de restul serii împreună.

Ada și Sebaidin, discuție serioasă pe terasă

”Fac ce simt, asta vreau să fac. Am făcut ce am simțit. M-am și abținut puțin în privința ta. Am simțit să vin de mai multe ori la tine, dar nu am făcut-o pentru că... nu am vrut să mă grăbesc”, a zis băiatul.

Mai târziu, cei doi au discutat serios pe terasă. ”Ești nebună, în sensul bun.”, a spus tânărul și a întrebat-o ce vrea de la viața lui.

”Vreau să văd cât poți fi bărbat. Un bărbat nu știe doar să se joace, știe și să corecteze situații. Te joci, dar și Ada e bandită, își dă seama. Nu te poți juca cu două și să crezi că la un moment dat rămâi cu una.”, i-a zis Ada.

”Nu am avut ce să pierd sau să câștig pentru că nu am avut nimic. Dar pot avea.”, a explicat Sebaidin. Ada i-a recomandat să nu se mai joace cu situațiile și să fie mai atent la ce face. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.