Mireasa sezon 6, 10 octombrie 2022. Roxana era hotărâtă să se despartă de Paul, dar s-a răzgândit după ce s-a întâmplat la party

”Mi se pare prea așa... le-am pus cap la cap pe toate”, i-a zis Roxana lui Deni, pe terasă. În dormitor, fata spunea că va lua cea mai bună decizie pentru ea, fără să o intereseze ce vor crede ceilalți.

Roxana a vrut să-l părăsească pe Paul

Mai târziu, la party, Roxana și Paul începeau o conversație specială... În roluri inversate, cei doi se reapropiau. ”Ți se pare că am exagerat cu ceva? Și cum ești? Nu ți se pare că ești foarte nepăsător? Te-ai schimbat mult de la discuția cu Adina și bunica. Am realizat multe zilele astea. Pare că stai cu mine pentru că nu ai altă variantă. Atunci de ce ai fost așa categoric în discuția cu Valentin.”, i-a spus tânăra pe terasă.

Roxana a punctat că nu îi place ce au în acest moment. Paul i-a replicat că se oftică pentru că se ceartă din nimicuri. Concurenta voia saă știe dacă el simte mai mult sau e doar atracție fizică: ”Ieri după gală am fost foarte gânditoare, mă gândeam la despărțire. Asta am vrut să comunic mai mult cu tine. Le-am zis că nu sunt ok, vreau să se deschidă ușile să știu asta și asta. Vreau să știu dacă ne vom comporta cum e normal”.

Paul i-a promis că va încerca să fie în alt fel și că o înțelege: ”Încerc să te iubesc. Noi dacă nu ne mai certăm, inevitabil va apărea asta. Cu timpul va fi dragostea mai mare”.

”Ne-a prins bine schimbarea noastră de roluri. Am văzut și eu unele chestii, a văzut și ea. Am văzut că vin câteodată și stau așa, ea vrea să o iau în brațe, să o pup mai mult. Vrea mai multă afecțiune, eu credeam că e suficient pentru început, să nu o sufoc prea tare.”, a afirmat Paul după ce a fost difuzat materialul.

Roxana a observat că fuge când e supărată și speră că va remedia asta. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.