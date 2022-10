Mireasa sezon 6, 10 octombrie 2022. Inga și Andrei s-au despărțit. Băiatul a plâns în brațele fostei iubite

”Pe tine te cam influențează părerile celorlalți. (...) Păi, vezi, sora mea a gândit pricipit. Poate și cei de la Capricii gândesc pripit. Eu sunt deranjată că ești influențat de părerile celorlalți. Vreau să înțeleg ce gândești. Eu nu țin cont de ce spun la Capricii. Am așteptat să discutăm. Nu ești sigur pe ceea ce îți dorești”, a zis Inga, care s-a supărat și din cauza întrebărilor puse de doamna Laura.

Andrei și Inga s-au despărțit

Andrei: ”O să-mi pun ceva de băut, să știi”. Mai târziu, el a mers la doamna Laura, care crede că este vorba de un pretext din partea Ingăi.

În timp ce aceștia vorbeau, Inga s-a alăturat și doamna Laura a plecat. Atunci, Andrei i-a transmis că ea caută pretexte pentru a se despărți.

”Te deranjează totul la mine. De aia ai fost tot timpul dubioasă în privința mea. Sunt motive astea.”, a spus Inga. Atunci Andrei a replicat că îi pare rău și că nu vrea să i se rupă sufletul. El i-a mai spus că și-ar fi dorit să aibă o relație și i-a mulțumit pentru cunoaștere.

Inga avea lacrimi în ochi și Andrei a început să plângă: ”Mă doare sufletul. De asta am stat doi ani singur”. Fata l-a luat în brațe și tânărul a plâns pe umărul ei. ”Eu ți-am spus că nu am sentimente pentru tine, e atracție. Eu am nevoie de un bărbat care să nu fie influențat de nimeni. Mie îmi e frică să încep o relație serioasă cu un bărbat care e ușor influențat”.

După această discuție, relație dintre Inga și Andrei a fost încheiată. În emisia live din 10 octombrie 2022, fata a spus că a luat decizia după discuțiile cu doamna Laura și nici ieșirile lui Andrei nu i-au plăcut. Se referă la reacția lui la discuția iubitei sale cu doamna Gica.