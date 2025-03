Elena Mogîldea este o prezență încântătoare pe micile ecrane. Iată ce spune despre rolul din cel mai recent serial semnat de Ruxandra Ion la Antena 1, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

Elena Mogîldea este o tânără actriță extrem de apreciată. Aceasta este originară din Chișinău, deși puțini și-ar da seama din rolurile pe care le-a interpretat sau din interviuri.

Aceasta reușește să își ascundă cu măiestrie accentul, însă acum interpretează un rol care ”îi vine mănușă” din această privință.

Citește și: Nume noi se alătură distribuţiei serialului original Ana– Mi-ai fost scrisă în ADN! Ioana Flora, în rol de menajeră în noul serial

Elena Mogîldea, despre caracteristicile personajului din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Ce o apropie de Cici

Articolul continuă după reclamă

Elena Mogîldea îi dă viață personajului Cici în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Este deja a treia colaborare cu echipa Ruxandrei Ion, făcând parte și din familia „Adela”, dar și din „Lia, Soția soțului meu”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cici este diferită de celelalte roluri interpretate de Elena. Aceasta este menajera familiei Mincu, are o atitudine arogantă și cunoaște toate secretele casei.

Elena a fost în planul noului serial de la Antena 1 încă de când filma pentru „Lia, Soția soțului meu”. În cadrul unui interviu, tânăra actriță a dezvăluit că Ruxandra Ion a întrebat-o dacă mai vorbește cu accent.

Citește și: Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 12 din sezonul 3. Elena Mogîldea, dezvăluiri despre secvențele intime cu Vlad Gherman

„Cici este o moldoveancă de peste Prut, ca mine de altfel. Când am primit propunerea să o joc pe Cici nu știam despre ce e vorba. Încă filmam la Lia și m-a întrebat doamna Ruxandra cât de bine mai știu să vorbesc cu accent și imediat am făcut switch-ul, pentru că nu-mi este greu. Încă mi-am păstrat accentul, vorbind acasă cu ai mei”, a relatat Elena.

Tânăra recunoaște că a avut emoții în privința castingului de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Își dorea cu ardoare să ia rolul și, pentru că aștepta să facă o scenă de probă cu actrița care avea s-o joace pe Eniko, aceasta își făcea tot felul de griji. Cu toate acestea, Elena a fost singura opțiune pentru Cici.

Pentru audiții, Elena a prezentat două accente - cel natal și unul ”îndulcit” -, însă i-a cucerit cu accentul ei pur.

Citește și: Noi nume se alătură distribuției serialului Lia, de la Antena 1

„Am stat o zi, pentru că trebuiau să-mi aleagă și colega, cum ar veni, unguroaica. Și îmi amintesc atunci că ziceam: <<Of, dar dacă n-o să le placă și n-o să mă ia și o să caute altă moldoveancă?>> Eu le-am prezentat cumva două accente. Le-am prezentat accentul curat, cum îi zic eu, cel pe care îl am când vorbesc cu ai mei, și un alt accent, mai moale, așa, un pic strâmbat. Și atunci când mi-au zis că nu, îl păstrăm pe ăsta al tău curat, originalul, am zis perfect.

Cred că au fost vreo șase-șapte fete pentru rolul lui Eniko. Am vorbit doar cu accent. Am fost singura pe rolul meu. Până nu ți se spune: <<Gata, semnezi>> nu poți să fii convinsă că mergi înainte”, menționează tânăra.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Elena Mogîldea, actrița din serialul Adela, s-a căsătorit. Cum arată rochia neobișnuită pe care a purtat-o la fastuosul eveniment

Actrița locuiește în capitală, însă nu și-a uitat originile. Ea vorbește cu părinții păstrându-și încă accentul distinctiv. Totodată, ea mărturisește amuzantă că atunci când este supărată pe soț începe și vorbește moldovenește.

„Vorbesc cu el moldovenește când mă enervez, când îmi sare țandăra să zic așa, dar în rest fără accent. Cu ai mei când vorbesc la telefon nu pot să vorbesc fără accent. Nu știu, parcă nu sunt eu. Simt că mă îndepărtez de originile mele dacă vorbesc fără accent”, a explicat ea.

Citește și: Cine e și cum arată iubitul Elenei Mogîldea, actrița din serialul Adela. Cei doi se vor căsători în mai puțin de o lună

Elena Mogîldea și Bubu Cernea sunt căsătoriți civil din iunie 2022 și au o relație de șase ani. Și-au sărbătorit iubirea într-un cadru restrâns, avându-i alături pe prieteni și pe cei din familie. Cei doi se gândesc să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu, însă din cauza programului încărcat au tot amânat.

„Nu știu, că am tot zis la anul și încă nu s-a întâmplat și prefer să nu mai zic. Avem nașii, dar încă n-am decis data. Trebuie să iau calendarul să-l întreb pe Bubu. Mai întâi să vorbesc la biserici să văd când e liber și după aceea să-i spun: deci data asta, data asta”, a spus ea.