Mireasa sezon 6, 13 septembrie 2022. Miruna a primit o scrisoare de la mama ei: „Nu credeam că o să fie atât de categorică”

Mama Mirunei a spus că nu are o părere bună despre diferența de vârstă dintre fiica ei și Cosmin, având în vedere că tânărul vrea să urmeze o facultate, iar Miruna e gata să-și formeze o familie. După disucție, Miruna a spus:

„Nu credeam că o să fie atât de categorică. Și eu am avut gândul ăsta în cap, că n-aș putea să plec în altă țară, că nu știi cum se schimbă gândirea. Eu peste doi ani vreau o căsnicie. El nu-și arată vârsta de 22”, a spus Miruna.

„Chestia asta nu m-ar da pe mine înapoi. S-a legat de faptul că am zis eu că vreau să plec la studii în Anglia. Dacă mă întreba pe mine doamna Simona dacă vreau să formăm un cuplu aș fi zis nu categoric, pentru că aș vrea să ne mai cunoaștem”, a spus Cosmin.

„Când am văzut-o pe Miruna în realitate am zis ok. Sincer, pe Cosmin nu-l văd cu altcineva. Trebuie să o ia ușor”, a conchis doamna Adriana.

Miruna a primit, de asemenea, o scrisoare de la mama sa, pe care a citit-o plângând.

Întrebată de fete ce scria în scrisoarea de la mama sa, Miruna a spus: „A zis că-i place de fetele cu care rezonez”