Mireasa sezon 6, 14 noiembrie 2022. Doamna Flori a spus că nu crede în relația lui Valentin cu Gabriela. Cum a reacționat fata

„Am avut niște presentimente. Am stat și m-am gândit, nu știam dacă să zic sau să nu zic. Nu știu ce ai hotărât tu cu Gabriela, dacă vrei să o ceri sau să nu o ceri, dar eu, ca mamă, îmi doresc să nu vă căsătoriți aici. Voi sunteți liberi să decideți. Nu vă văd împreună. Am simțit că voi nu o să fiți împreună afară. Asta am simțit eu. Și ca să fii sigur de voi eu zic să mergeți acasă, să trăiți împreună niște luni de zile. Cred că nu e un capăt de țară dacă vă căsătoriți afară. Mi se pare că tu ai alte aspirații, iar el are alte aspirații. Viața e grea. S-ar putea afară, fiind altceva acolo, lucrurile astea care vă plac unul la altul afară să nu vă placă. Nu vă văd împreună în viitor”, le-a spus doamna Flori lui Valentin și Gabrielei.

”Eu nu sunt bipolară. De ce aici îmi place ceva și afară mi-ar plăcea altceva. Eu sunt o persoană puternică, dar asta nu înseamnă că el nu e puternic”, a spus Gabriela.

Doamna Flori consideră că într-o posibilă căsnicie Gabriela va fi mereu pe primul plan, iar fiul ei va fi doar sprijinul ei.

Rămasă doar cu fiul ei, doamna Flori i-a spus lui Valentin că-i pare rău pentru conflictele în care băiatul a intrat în casa Mireasa.

„Te-ai transformat foarte mult din cauza relației ăsteia. Raluca și Adina sunt oameni minunați. Mi-a zis Părintele vă rog frumos să ajungeți acolo și să vorbiți cu Vali”

În emisia live, Gabriela a mărturisit că părerea mamei lui Valentin este de neînțeles pentru ea.

„A fost ca un cuțit înfipt în inimă. Încerc să o înțeleg dar nu pot”, a spus Gabriela în emisia live de pe 14 noiembrie 2022 de Mireasa.

Valentin a mărturisit că vorbele mamei l-au surărins foarte mult: „Problema e că am înțeles la ce se referă”.

Imediat după discuția cu doamna Flori, Gabriela a transmis un mesaj către familie în fața camerei de AntenaPlay, spunându-le că e bine și că e puternică.

„Eram lângă cuptorul cu microunde, Gabriela era în picioare și îi tot spuneam lucruri frumoase. Mama stătea jos și Gabriela nu-mi răspundea”, a explicat Valentin momentul revelator în care doamna Flori s-a gândit că fiul ei și Gabriela nu vor fi împreună.

„Nici nu mi-am dat seama”, a răspuns Gabriela.

