Mireasa sezon 6, 14 noiembrie 2022. Gabriela a avut nevoie de intervenția medicului în timpul petrecerii

Discuțiile despre posibila sarcină a Gabrielei au continuat și la petrecerea de sâmbătă „Sunt șanse 90% să se întâmple”, i-a spus Gabriela lui Valentin. În timpul serii, fata a început să se simtă foarte rău: „Sunt amețită și sleită de putere. Mă simt epuizată. Nu că sunt pe gânduri, dar mă simt foarte obosită”, i-a spus Gabriela lui Valentin.

Gabriela a avut nevoie de intervenția medicilor

„Probabil din cauza faptului că nu am dormit două nopți m-a cuprins o stare de oboseală. A venit medicul, am luat vitamine și mi-am revenit”, a spus Gabriela în live.

Totodată, fata a spus că există posibiliatea să se confrunte cu dereglări hormonale și are de gând să meargă la medic.

Gabriela și Valentin au avut parte de prima noapte la hotel.

Fata le-a povestit că a fost o conexiune diferită și că a meritat să stea 10 ore în picioare. ”Potrivire maximă. Nu știu, sunt șanse foarte mari. Trebuie să-mi iau un test. Îmi e cam frică”, a afirmat Gabriela.

”A fost foarte foarte frumos, cred că oricine ar fi fost ar fi fost la fel. Da, am și vorbit. Am vorbit, am stat împreună, na. Sincer nu au fost foarte multe lucruri pe care nu le-am spus aici. Nu am avut nelămuriri. Pur și simplu despre ce vom face pe viitor.”, a declarat și Valentin despre noaptea fără camere, vizibil stânjenit de faptul că fata a povestit detalii despre orele de la hotel.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.