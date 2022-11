Mireasa sezon 6, 14 noiembrie 2022. Raluca i-a dat un ultimatum lui Alex: „Dacă nu se schimbă ceva lucrurile se vor termina”

„Dacă se schimbă ceva lucrurile vor evolua în bine, dacă nu se va schimba lucrurile se vor termina. Referitor la relație nu sunt fericită pentru că nu consider că am întâlnit persoana potrivită. Sunt momente în care am deja-vu din relația trecută. Mi se pare că aleg iar un om cu care am de muncă o perioadă. Am momente în care mi se pare că ești actor”, i-a spus Raluca lui Alex.

Alex și Raluca de la Mireasa, discuții tensionate

„Sunt îndrăgostit de tine, am ajuns să te iubesc, dar dragoste cu forța nu se poate. Simt că încerc să par ceea ce nu sunt”, i-a spus Alex Ralucăi.

„Sunt niște discuții pe care trebuia să le înțeleg de mai mult timp. Încerc să par ceva ce nu sunt și să vorbesc mai mult pentru că suntem la TV. Am zis că o să fiu în totalitate eu, bărbat adevărat”, a spus în live Alex

„Eu pur și simplu spun ce simt. Am spus la început că nu mi se pare constant. Nu zic că ar juca un rol. Dar mă gândesc că poate încearcă să mă impresioneze. Pe mine m-ar fi impresionat că la 30 de ani are un apartament pe numele lui. Frica mea este să nu-l trag după mine. Eu nu sunt impresionată de cântece și poezii”, a spus Raluca în emisia live de pe 14 noiembrie 2022 de Mireasa.

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.