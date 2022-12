Mireasa sezon 6, 19 decembrie 2022. Gabriela a vorbit cu mama ei despre situația cu Valentin. Ce sfaturi a primit de acasă

”Am vrut să-ți spun și ție că nu a fost frumos ce a făcut. Vreau să te rog din suflet să te gândești: vrei sau nu să te căsătorești. Dacă eu vreau să te rog un singur lucru, să nu îmbraci rochia de mireasă dacă nu te căsătorești. Trebuie să te gândești foarte bine”, a spus mama Gabrielei.

Mai târziu, fata i-a transmis lui Valentin ce a discutat cu mama sa: ”E foarte dezamăgită. Am luat deja.” Tot băiatul i-a dat un ultimatum și a rugat-o să nu se răzgândească pentru că el nu se mai căsătorește.

Explicația lui Valentin - de ce nu vrea să se mai căsătorească

După ce a urmărit discuția dintre Gabriela și mama ei, Valentin a explicat de ce a pus la îndoială decizia de a se căsători.

”Eu nu am râs cu băieții și cu Viorel. Am încercat să fac haz de necaz, nu eu am spus că sunt singur. Referitor la mama, m-a durut foarte tare și când am văzut meme-urile alea. Treaba asta când am fost la sală, când m-a ignorat, mi-a venit în cap când râdea cu doamna Paula și mama plângea.”, a explicat Valentin.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.