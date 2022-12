Mireasa sezon 6, 2 decembrie 2022. Sora lui Cosmin a intrat în direct. Cum răspunde acuzațiilor lansate de tatăl Mirunei

După ce domnul Gheroghe a spus că a avut o discuție cu mătușa lui Cosmin și a considerat că aceasta a jignit-o pe Miruna, Mihaela, sora lui Cosmin, a avut o intervenție telefonică pentru a nega acuzațiile.

„Cum poate să spună tatăl ei că eu am jignit-o? Mi s-au părut momente nepotrivite. Nu înțeleg de ce acum s-a dat cum că noi ca familie nu o vrem pe ea. Daniela a avut și ea o reacție. În niciun caz nu a fost isterică. În primul rând ei au început cu întrebarea de ce a pus-o Cosmin pe Miruna într-o situație umilitoare cu întrebarea despre nuntă. Și Dana a spus și ea că poate au existat momente în care ne-a deranjat comportamentul Mirunei”, a spus Mihalea în direct la Mireasa.

Ce a spus Mihaela, sora lui Cosmin, în direct la Mireasa

Ulterior, Mihaela a dorit să i se adreseze direct Mirunei. Fiica doamnei Adriana i-a spus fetei că ea personal nu a mai dorit să trimită niciun pachet în casa Mireasa, în contextul în care Miruna a reproșat că familia lui Cosmin nu trimite nimic pentru amândoi, așa cum fac părinții ei. Mihaela a specificat că familia lui Cosmin nu a spus niciodată că nu este de acord cu Miruna.

„Miruna, mă deranjează anumite momente cu usturoiul cu lada. Eu o văd că are un suflet bun. Noi ca familie avem păreri. Nu am sunat, nu am contactat, nu am zis că nu suntem de acord cu ea. M-am luat puțin de mama pentru că mi s-a părut că îți ia mai mult apărarea. Nu mi s-a părut normal ce a spus tatăl Mirunei. Daniela nu a fost isterică cu familia ei”, a spus Mihaela.

Cosmin și Miruna au avut o disucție acidă în pauza publicitară, unde fata a spus: „Trebuia să o încheiem mai devreme. E clar nu e ce trebuie din parte mea. prefer să mă cosnider singură aici și să plec”.

„Am și eu niște principii de viață. Nu pot trece peste înțelat, peste minciune și nu știu dacă aș putea trece peste faptul că partera mea renunță la mine pentur niște lucruri care s-au întâmplat fără voia mea”, a spus Cosmin.

