Mireasa sezon 6, 2 noiembrie 2022. Inga, mărturisiri dureroase din trecut. Care a fost motivul despărțirii de fostul iubit

Inga a povestit că în timp ce se afla cu fostul iubit în Germania a aflat că bărbatul o înșela. Pentru că voia să se despartă de el, Inga a fost agresată fizic.

„Eu mă uitam în telefonul fostului și am văzut că a primit un mesaj. Și am răspuns eu: „Sunt cu iubita mea”, iar cea care i-a trimis mesaj a răspuns: „care iubită?”, a povestit Inga.

Tânăra a povestit despre momentul groaznic în care a fost lovită și sechestrată de fostul iubit.

Inga, secret dureros din trecut

„El m-a apucat de mână, de gât, au fost lovituri, am încercat să fug, nu mi-a permis. El mi-a luat telefonul, m-a închis în cameră și a plecat. S-a întors. Mi-a aruncat telefonul, mi-am contactat un prieten și am anunțat că am nevoie de ajutor. Prietenul a venit, m-a găsit. Am fost bătută, m-a lăsat și fără bani, doar cu acte. Am luat-o de la 0 tot în Germania. A fost prima și ultima oară când am fost într-o asemenea situație. Nu-l credem în stare de așa ceva. Am descoperit că el pe mine m-a înșelat și eu am spus categoric că ne despărțim. Am vrut să-l dau și la poliție, dar acolo trebuie să-ți angajezi un avocat.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.