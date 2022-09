Mireasa sezon 6, 21 septembrie 2022. Mama lui Giorgio a intrat în competiție. Care sunt fetele pe care doamna Elena le place

În partea a ediției din 21 septembrie 2022, Simona Gherghe a anunțat că va intra o nouă persoană în casa Mireasa sezon 6.

Cu toții se așteptau să intre o nouă fată, însă în competiție a pășit doamna Elena, mama lui Giogio.

Revederea a fost emoționantă și doamna Elena a lăcrimat. Îmbrăcată într-un costum alb, aceasta și-a revenit rapid și, în ciuda emoțiilor, mama lui Giorgio a spus care sunt fetele pe care ea le place.

Mama lui Giorgio a intrat în casa Mireasa sezon 6

Doamna Elena a spus că pe lângă Inga mai place încă două fete: Miruna și Raluca de la Mireasa sezon 6.

”Nu l-am mai văzut de mult timp. Foarte mari emoții. M-am uitat foarte puțin, am fost la serviciu. Sperăm să-și găsească fata potrivită. Eu am trimis un buchet. Am vrut să-i mulțumesc Ingăi pentru că m-a ales și sunt trei fete care îmi plac: Miruna, Inga și Raluca. Dar Raluca, având în vedere că este puțin mai înaltă, am zis... Decizia este a lui și a fetelor.”, a zis doamna Elena, mama lui Giorgio.

Reamintim că Giorgio și Andrei sunt în cursa de eliminare. Aceștia pot fi votați atât în Aplicația Antena 1, cât și pe platforma http://mireasa.a1.ro.