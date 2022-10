Mireasa sezon 6, 24 octombrie 2022. Paul a locuit cu fosta iubită a lui Sebaidin: ”A stat 3 luni”

”Am stat în apartament cu fosta iubită a lui Sebaidin. Îl știu pe Sebaidin din poze, mi l-a arătat iubita lui.”, a spus Paul.

Iubitul Roxanei a povestit faptul că o cunoaște pe fosta iubită a lui Sebaidin. Se pare că cei doi au locuit împreună timp de trei luni în apartamentul lui.

Paul și fosta iubită a lui Sebaidin au locuit împreună

Fiul doamnei Dorina a povestit că ea nu a vrut să meargă la cămin, dar nici să stea cu chirie, așa că a închiriat una dintre camerele din apartamentul lui Paul.

Nepotul doamnei Ecaterina neagă faptul că ar fi avut o relație cu aceasta. La vremea respectivă, tânăra avea o legătură amoroasă cu fiul doamnei Dorina. Sebaidin nu a mai apucat să o viziteze în apartamentul lui Paul, căci cei doi s-au despărțit în decursul celor trei luni.

”Mi-a zis un prieten. Nu am vrut să închiriez niciodată. Nu a fost nimic între noi. Am avut un prieten bun, mi-a zis că stau singur, am trei camere. Nu m-am gândit la discuții. Fata a stat 3 luni.”, a mai continuat Paul.

