Mireasa sezon 6, 25 noiembrie 2022. Andrei a plâns în direct. Ce dureri și regrete are

În urmă cu câteva zile, Andrei și Inga se bucurau de un city break la Chișinău. Fata își întâlnea mama și nepoata, dar spune și ”DA” propunerii lui Andrei de a se logodi.

Deși trebuia să fie o seară unică pentru cei doi, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Cei doi tineri s-au certat, au rupt logodna și au pus la cale un plan. La propunerea fetei, ei au decis să se prefacă un cuplu în continuare.

Citește și: Mireasa sezon 6, 25 noiembrie 2022. Inga, în lacrimi după ce a ascultat reacția lui Andrei la vorbele mamei lui

Andrei a plâns în direct. Ce dureri și regrete are

”Și susținătorii îmi dau dreptate. Mi-au zis să nu îi mai dau poze că le rupe. Dacă a făcut treaba asta... Putea să zică că nu le vrea, dar să nu le rupă. Chiar o întreb. Crezi că îmi zice?! La cât minte...”, a spus Andrei după ce a citit o scrisoare de la susținători.

El le-a mai zis băieților că este împăcat. ”Băi, ce om, dar de ce să le ia. Nu am văzut așa răutate de om. Mă duc să o întreb, să văd cât duce minciuna ei. Trebuia să o închei de mult cu ea. Vai de capul meu. (...) Cum să rupă pozele?!”.

”Vă mulțumesc mult pentru flori, mesaj și mi-a confirm Paul că într-adevăr rupe pozele. O întreb mâine până unde poate ajunge minciunile ei”, a afirmat Andrei în fața camerei.

Mai târziu, Inga a mers la Andrei pentru a cere pozele cu ea. Ea a negat faptul că ar fi rupt pozele și a recunoscut că a rupt doar o poză cu ea, care nu i-a plăcut.

În emisia live din 25 noiembrie 2022, Andrei a început să plângă. El regretă că nu i-a ascultat pe ceilalți și a continuat cu Inga.

Inga: ”S-a dovedit că cei de afară au spus minciuni. Am rupt doar poza mea, restul sunt în album”. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Inga, afectată de cuvintele lui Andrei

”Nu pot să vorbesc. În primul rând, nu are de unde să știe că mama are dureri de inimă. Am spus ieri în live. Nu a fost faza cu ”da-mi inelul, ia inelul”. Vreau să închei acest subiect, nu mă caracterizează ca om. Nu pot să cred că un om care spune că mă iubește spune aceste lucruri. Îmi iau toată răspunderea asupra mea. Se ajunge prea departe, îmi face niște răni care mă vor afecta tot pe mine. Ieri nu știu dacă am mai discutat despre asta.”, a afirmat Inga, cu lacrimi în ochi.

”S-a dus prea departe. A umflat niște chestii, nu le văd rostul. S-a recunoscut situația care a fost. A recunoscut, de ce trebuie să mai umfle colo colo. Inga, știi cu ce ai mințit.”, a replicat și Andrei.