Mireasa sezon 6, 25 noiembrie 2022. Inga, în lacrimi după ce a ascultat reacția lui Andrei la vorbele mamei lui

”Bună, mami. Te pup. Te-am sunat să-ți spun să nu îți faci griji pentru noi, noi știm cum ești. Nu mă face să plâng. Sunt mulți oameni afară care te apreciază pentru felul tău de a fi. Nu trebuie să demonstrezi nimic, ai spus ce ai spus.

Te rog, ai încredere că o să treacă totul. Noi suntem bine. Știi că acolo, în ultimul vagon, este cineva. De data asta sunt foarte mulți, nu o singură persoană”, a afirmat mama lui Andrei.

Andrei a vorbit cu mama sa, doamna Angela

Aceasta a ținut neapărat să vorbească cu fiul ei. Andrei s-a liniștit după ce și-a auzit mama, deși avea lacrimi în ochi: ”Asta voiam să aud, cum e pentru ei acasă. Am crezut că bunica mea se uită întruna la televizor și ea se macină. Mi-e frică de ei. Mă bucur că am auzit asta. Îmi e frică să nu o mai găsesc acasă pe mamaie.

Citește și: Mireasa sezon 6, 25 noiembrie 2022. Andrei a plâns în direct. Ce dureri și regrete are

Îmi doream un semn de acasă. Nu mă simt confortabil în situația în care sunt. Sunt conștient că toate astea o să se întoarcă. Acum, Dumnezeu cu mila. Nu aș fi plecat în Chișinău. Eu am zis, să nu se mai insiste, că nu vrea. Dar ce credeți, o iubesc atât de mult, încât dacă ar veni aici, m-aș împăca cu ea. Așa prost sunt cu iubirea. Chiar o iubesc, mult. Și uite răsplată ce primesc.”

Inga a plâns când a auzit vorbele lui Andrei. Întrebați cu ce au greșit unul față de altul, Andrei și Inga au oferit răspunsuri.

Andrei: ”Am greșit că i-am luat inelul, poate că am băut și nu a acceptat treaba asta. De-a lungul timpului, da, poate că au fost și cuvinte jignitoare, dar... da.”

Inga: ”Probabil că am adus în discuție fostele relații, că am încercat să îl compar. Mă refer în general, nu doar la Chișinău. Poate că nu am fost suficient de afectuoasă, să îi arăt ce simt.”