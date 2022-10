Mireasa sezon 6, 26 octombrie 2022. Ada și Sebaidin au plâns împreună. Puțin mai târziu, s-au sărutat

”Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Nu vreau să fie așa. Din tot ce se întâmplă, chiar nu vreau să fiu așa”, a zis Ada.

Sebaidin i-a spus că e piatră și i-au dat lucrurile. ”Încerc să mă opresc. Nu vreau să par victima nimănui.”, a mai adăugat el. ”Nu știu cum să mă exprim, nu mă deranjează trecutul, mă durea faptul că simțeam să facem anumiți pași, dar nu simțeai să spui anumite lucruri. Asta m-a ținut pe loc. Dacă vrei să ne cunoaștem, o s-o facem afară”, a mai zis Sebaidin.

Ada și Sebaidin s-au sărutat

Ada i-a mărturisit că simt să fie împreună, să vorbească. Mai târziu, la task-ul sărutului, Ada își dorea să participe alături de Sebaidin. El tot spunea că nu vrea, dar Ada insista să facă o pereche.

Dacă la task nu a avut sorți de izbândă, ea a fugit și l-a sărutat pe terasă. În emisia live, au fost întrebați dacă formează un cuplu. ”Nu. Nu a fost un sărut”, a explicat Sebaidin. ”A fost o pupăceală”, a zis și Ada.

”Nu știu să-mi explic, am făcut ce am simțit. Voiam să fiu în preajma lui. Mă deranja că mă evita. Am simțit nevoia să aflu de ce, nu puteam să stau departe. Mi-e foarte mare drag de el, îi simt suferințele. (...) Am vrut să se întâmple aici. Nu a fost gândit”, a mai afirmat Ada.

Sebaidin spune că a simțit-o sinceră pe Ada. El e sigur că fata nu se folosește de el pentru a rămâne în casa Mireasa.

”Aici ne-am făcut de tot râsul din cauza somnului. (...) Cumva el simte că ne-am făcut de tot râsul, că oamenii de afară ne vorbesc.”, a declarat și doamna Dorina.