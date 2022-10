Mireasa sezon 6. Mama lui Paul a intervenit telefonic la Capriciile Iubirii. Ce nemulțumiri a avut

Paul a locuit trei luni cu iubita lui Sebaidin. Aceasta a găzduit-o în apartamentul său din Constanța. ”Am stat în apartament cu fosta iubită a lui Sebaidin. Îl știu pe Sebaidin din poze, mi l-a arătat iubita lui.”, a spus Paul.

Fiul doamnei Dorina a povestit că ea nu a vrut să meargă la cămin, dar nici să stea cu chirie, așa că a închiriat una dintre camerele din apartamentul lui Paul.

Nervos pe faptul că s-a discutat, din nou, despre acest aspect, Sebaidin a confruntat-o pe doamna Ecaterina. El a întrebat-o dacă știe ce consuma Paul în trecut, făcând referire la faptul că acesta fuma un amestec verde.

Pentru că situația nu i-a picat bine, mama lui Paul a intervenit telefonic la Mireasa Capriciile Iubirii. Iată ce a avut de spus:

Mama lui Paul, schimb de replici cu Sebaidin

”Am fost cam supărată după materialul de astăzi. Mă refer la discuțiile dintre bunica, Paul și Sebaidin. Aș vrea să le pun câteva întrebări lui Sebaidin și doamnei Dorina. În primul rând, aș vrea să-l întreb pe Sebaidin ce are de împărțit cu Paul. Prin prisma profesiei pe care și-a ales-o, eu îl întreb: Ce exemplu dai tu copiilor în fața cărora te prezinți în fiecare dimineață? Că ei nu trebuie să respecte persoanele mai în vârstă? Aș vrea să-mi răspundă la această întrebare, dacă se poate”, a spus doamna Mariana, mama lui Paul.

”Chiar nu se poate. Nu sunt în măsură să răspund”, a afirmat Sebaidin.

Doamna Dorina a dorit să intervină: ”Aș ruga-o pe dânsa să întrebe pe doamna Ecaterina de ce are comportamentul pe care îl are. De la noi două a pornit. Dânsa sforăie de două luni, își povestește nora, casa, prietenii. Are un comportament...”

Bunica Ecaterina a explicat că i-a povestit doar doamnei Dorina, pentru că sunt din același oraș: ”Este filmat pentru că v-am povestit dumneavoastră. I-am spus că eu 11 ani nu m-am dus la noră în casă, dar eu îmi iubesc copilul și nora. Vin la mine în fiecare zi, vin sâmbăta, duminica, petrecem și nu am lăsat-o să spele niciodată nici vasele. Râdem, spunem, mâncăm”.

Mama lui Sebaidin a întrerupt-o: ”Stați puțin, cred că nu vorbim de aceeași noră. E aceeași, care s-a despărțit și s-a întors înapoi? Mie mi-ați povestit de prima, de noua lui Paul”.

”Mama lui Paul a stat doi ani la noi și suntem prietene. Dacă nu știți de ce vorbiți? Am iubit-o și pe mama lui Paul, am crescut împreună copilul”, a spus doamna Ecaterina.