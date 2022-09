Mireasa sezon 6, 26 septembrie 2022. Sora Ingăi crede că Andrei este un ”jucător” și că nu o place sincer

Andrei și Inga se cunosc. La petrecerea de sâmbătă au dansat împreună și s-au apropiat. Tânărul a fost tandru și a pupat-o de mai multe ori pe concurentă.

Ce părere are sora Ingăi despre Andrei

Tatiana, sora Ingăi, a intervenit telefonic și și-a spus părerea despre Andrei, pretendentul surorii sale.

”Nu văd nimic de la Andrei față de Inga. Nu văd aceeași plăcere cum a fost la Deni. Eu cred că Inga e... Da, Andrei e un jucător. Joacă bine. Sunt doar trei zile, nu am văzut aceeași... nu am văzut că lui îi place într-adevăr de Inga. Am văzut o distanță, că i-a plăcut mai mult Deni”, a spus Tatiana, sora Ingăi.

”Eu am spus că mi-a plăcut Inga de la început. A fost în cunoaștere cu Viorel, nu m-am băgat să le stric cunoașterea.”, a afirmat Andrei. ”Nu am văzut topul 1, topul 2.”, a mai punctat Tatiana, care crede că băiatul nu e sincer.

Citește și: Mireasa sezon 6, 26 septembrie 2022. Deni a ales între Viorel și George. Cu cine e acum într-o cunoaștere

Inga s-a emoționat când și-a auzit sora. Nu au mai vorbit de un an și ceva: ”S-a supărat pe mine că am plecat în Germania fără să-i zic. Mă bucur că urmăresc emisiunea din Portugalia”.

Tatiana a trecut peste dispute și a ales să o susțină pe sora sa. Aceasta i-a zis că o urmărește și că îi e alături. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.