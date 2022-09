Mireasa sezon 6, 26 septembrie 2022. Deni a ales între Viorel și George. Cu cine e acum într-o cunoaștere

De pe margine, Viorel a analizat comportamentul lui Deni. Tânărului nu i-a picat bine faptul că tânăra a dansat cu George, ”rivalul” lui.

El a comentat cu Paul acest lucru și se vedea clar că nu e mulțumit că a fost lăsat singur. Totuși, faptul că a stat departe de el a făcut-o pe Deni să își dea seama pe cine place.

Pe cine place Deni de la Mireasa sezon 6

În live, Deni a dorit să facă un anunț referitor la situația în care se află. Iată ce a spus:

”Ar fi trebuit să încep cu începutul pentru că, cu siguranță, pe toată lumea am indus în eroare prin afirmațiile și acțiunile mele. M-am comportat ciudat față de Viorel la petrecere, părea că suntem supărați... adică nu ne-am băgat în seamă deloc.

Părea că am ales. Îi povestisem lui George că vreau să mă detașez, că asta simțeam în momentul respectiv, după ce a ajuns scrisoarea de la părinții mei, în care am înțeles tot. Așa am crezut că e cel mai ok.

Citește și: Mireasa sezon 6, 26 septembrie 2022. Sora Ingăi crede că Andrei este un ”jucător” și că nu o place sincer

Le spuneam și mamelor că nu mă simt pregătită să mă distrez la petrecere, iar eu dacă există o petrecere și nu mă distrez... înseamnă că am o problemă. Una am zis, alta am făcut. La petrecere m-am distrat, am stat cu George la povești, am dansat, totul bine și frumos. Seara am avut un vis, pe care nu l-am luat neapărat în serios.

Am zis că poate așa a fost să fie, dar am observat a doua zi că eu caut prezența unei persoane. Nu contează visul, contează cine e în vis. La început am spus că am nevoie să simt ceva pentru o persoană. A venit semnul.”, a zis Deni.

Fata a spus că apreciază faptul că primește libertate și totuși e curtată, lucru care îi place. Deni l-a ales pe Viorel, care a părut că nu se aștepta.

”Nu știu ce să mai zic. Mă bucur foarte mult. Am simțit o chestie reciprocă”, a declarat și Viorel. Cei doi se află într-un cunoaștere.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.