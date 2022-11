Mireasa sezon 6, 3 noiembrie 2022. Miruna răspunde speculațiilor de pe Internet despre legătura cu bărbatul însurat

Tânăra a vorbit cu doamna Adriana despre legătura cu un bărbat însurat. „Faza cu bărbatul însurat nu a fost nimic , nu?”, a spus doamna Adriana

„Prima parte nu e inventată. Începeam să inventez ceva interesant, dar am zis că nu e nimic wow. M-a ajutat cu bani când m-am despărțit de fostul și nu vorbeam cu părinții mei”, a spus Miruna.

Citește și: Mireasa sezon 6, 3 noiembrie 2022. Cine a câștigat task-ul secretelor. Mamele au ales cea mai emoționantă poveste

„Păi și? Degeaba? Mi-e silă de bărbații însurați care se dau la alte femei”, a mai spus doamna Adriana.

„Voiam să creez o mare poveste, dar avea un final banal care n-ar fi câștigat. Când am avut nevoie de chirie mi s-a oferit o chirie fără să o plătesc pentru că aparține a unei rude a acestui bărbat”, a explicat Miruna în live.

În emisia live de pe 3 noiembrie 2022 de Mireasa Simona Gherghe i-a citit Mirunei un mesaj care a circulat pe Internet, unde Miruna a fost acuzată că a avut o relație cu un afacerist însurat în vârstă de 37 de ani.

Cum a răspuns Miruna, după ce a fost acuzată că a avut o relație cu un bărbat însurat

„Nu e nimic adevărat din toate cele spus. Părinții mei nu au luat niciodată bani de la nimeni. Am și spus ce a fost. Asta nu înseamnă că a fost la noi în casă. Nu e afacerist, n-are nicio legătură. Nu am fugit de acasă. Am plecat la fostul meu prieten, timp de o lună nu am mai vorbit cu ai mei. Aveam nevoie de ajutor pentru că nu aveam un loc de muncă stabil”, a explicat Miruna.

Miruna a spus că ea și bărbatul mai în vârstă care a ajutat-o când i-a fost greu nu au avut o relație.

„Este o persoană de calitate care m-a ajutat cu sfaturi. Îl respect, dar nu vreau să continui subiectul. Nu mă simt într-o postură josnică, nu am avut o relație, nu am ce să-mi reproșez. E clar că mesajul nu vine din partea unei persoane care știa povestea.

Citește și: Mireasa sezon 6, 31 octombrie 2022. Ce i-a spus Roxana lui Paul înainte de a părăsi competiția: „Sunt bulversat”

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.