Mireasa sezon 6, 30 noiembrie 2022. Miruna a primit un mesaj din partea părinților. Ce i-au transmis

Miruna a avut mai mult discuții cu Cosmin și doamna Adriana, unde s-a arătat tristăd in cauza faptului că nu știe dacă părinții ei sunt de acord cu logodna sa.

„Nu pot aici să mă mărit și părinții mei să nu fie lângă mine”, i-a spus Miruna lui Cosmin

„Eu totuși cred că ei încă nu-s de acord (n.r. cu relația Mirunei cu Cosmin), a spus doamna Adriana.

Miruna a izbucnit în lacrimi în emisia live de Mireasa

În emisia live de pe 30 noiembrie de Mireasa, Miruna a vorbit din nou despre nevoia de a primi un mesaj din partea părinților.

„Mă gândesc ce voi face dacă ai mei nu-mi dau un semn. M-aș căsători, dar nu m-aș căsători cu sufletul împăcat dacă nu sunt părinții mei lângă mine.

Părinții Mirunei i-au trimis o felicitare și un tort Mirunei, de Sfântul Andrei. Simona Gherghe a citit mesajul din partea părinților Mirunei, în felicitarea pe care scria „Urmează-ți visurile”.

„Noi îți respectăm decizia oricare va fi aceea. Te așteptăm sau vă așteptăm afară”, au scris părinții Mirunei în felicitare.

Miruna a izbucnit în lacrimi și a spus numai cuvinte frumoase despre logodnicul ei.

„Vreau doar să le mulțumesc din suflet și să le spun că îmi doresc să fie aici lângă mine. Aș vrea să înțeleagă mama că așa cum este tata în relația cu ea, așa este și Cosmin în relația cu mine. Nu consider că mă grăbesc dacă fac aici un pas și îmi doresc să fie lângă mine. Am găsit ce am nevoie, Cosmin e un om bun și am avut noroc”, a spus Miruna.

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. (exceptând perioada 28 noiembrie- 1 decembrie 2022, când show-ul se vede doar de la 14:00 la 16:00)

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", a spus Simona Gherghe la începutul sezonului 6.

Marea finală a sezonului 6 se va desfășura pe data de 23 decembrie 2022.