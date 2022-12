Mireasa sezon 6, 5 decembrie 2022. Cosmin și Miruna au plâns îmbrățișați după despărțire. Cum explică fata decizia ei

”O să-ți dau inelul. Îl pui în cutie. Vreau să renunț. Vreau să închei”, a spus Miruna, în timp ce Cosmin o ținea de mâini. Băiatul a fost surprins de decizia iubitei lui.

Amândoi aveau lacrimi în ochi și Cosmin a fost trist cum nu a mai fost văzut până acum. El a rămas pe loc, în timp ce Miruna a ieșit să fumeze, și a privit spre locul unde ea plecase. După ce a stat câteva minute pe terasa băieților, Cosmin a revenit în casă și a început să-și caute fosta logodnică.

Cosmin și Miruna au plâns îmbrățișați după despărțire. Cum explică fata decizia ei

Ea a trecut pe lângă el și a refuzat să vorbească. Cosmin s-a rezumat la a o privi și a mai făcut o încercare. ”Te-am rugat din tot sufeltul să nu mai vorbim ca să nu pară că te ții după mine. Sunt foarte hotărâtă. Mi-e rușine de mine că am mers în city break, că am fost cerută și am avut noaptea aia”, i-a spus tânăra.

Cosmin i-a replicat că îi dă timp să se gândească și i-a zis că o iubește, în timp ce a pupat-o pe frunte. După ce băiatul a ieșit din cameră, Miruna s-a apucat să strângă toate amintirile cu fostul iubit.

Doamna Adriana și-a făcut apariția și nu a fost așa blândă precum fiul său. ”Oricum mi-ai demonstrat ce mai spuneau ăștia pe aici.”, a concluzionat mama lui Cosmin.

Mai târziu, Miruna i-a spus doamnei Paula că nu l-ar fi dus pe Cosmin la părinții ei și nici nu și-ar fi dorit să îi cunoască familia. I-a zis și lui Cosmin acest lucru.

Cei doi s-au ținut în brațe și au plâns. E a doua oară când băiatul plânge în competiție, prima dată fiind după o ceartă cu Miruna.

”Nu mai aveam putere să discut, dar asta simțeam legat de familie. I-am zis și vineri, la fel cum eu sunt foarte atașată de familie, așa e și el. Dacă eu nu îl iau la ai mei, nu vreau să-i cunosc familia și prietenii, o să ne certăm.”, a explicat Miruna. Cosmin a afirmat că nu ar locui cu niciuna dintre familii.