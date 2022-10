Mireasa sezon 6, 5 octombrie 2022. Cosmin a avut o discuție cu mama lui, după conflictul doamnei Adriana cu Miruna

Doamna Adriana i-a spus fiului ei că îl va susține în continuare, însă este de părere că părinții Mirunei nu-l vor accepta niciodată.

„Ei nu o să te accepte niciodată pe tine. În ce situație am ajuns! Eu apreciez că ești alături de ea, dar tu ai văzut cu ce față s-a uitat la mine? Nu-mi place să mă iei doamna, doamna. Miruna mă ironizează uneori. Poate să se supere. Eu nu vreau să vă despart, dar nu mă lua cu prefăcătorii din astea că nu merge”, i-a spus doamna Adriana fiului ei.

Cosmin i-a mărturisit mamei sale că s-ar simți foarte deranjat dacă părinții Mirunei nu îl vor accepta.

Ce l-a deranjat pe Cosmin. Ce a mărturisit în emisia live de Mireasa

„Dacă aș fi pe termen lung cu Miruna m-ar deranja maxim să știu că părinții ei nu sunt de acord cu mine. Dacă se mai continuă așa eu o să explodez”.

Întrebat de Simona Gherghe ce îl deranjează la mama ei, la Miruna și la părinții Mirunei, Cosmin a răspuns:

„Mă deranjează că mama și Miruna au început să nu se înțeleagă atât de bine și asta nu e ok. Tensiunea din live rămâne. Legat de părinții Mirunei am zis că e mai ok o perioadă să nu-i trimită scrisori. De mama știu că spune mereu ceea ce gândește și ce simte. Ar putea să fie mai diplomată în unele momente. La Miruna mă deranjează că e uneori foarte impulsivă și aruncă vorbe care vor avea efect negativ. M-a deranjat și că părinții ei ne-au comparat relația cu fosta ei relație”, a spus Cosmin.

