Mireasa sezon 6, 8 noiembrie 2022. De ce Simona Gherghe le-a spus băieților ”ar fi trebuit să fiți descalificați”

Paul și Viorel au negat faptul că ar fi existat un pact, însă Cosmin spune că au făcut o înțelegere. În live, iubitul Mirunei s-a sucit și a afirmat că nu era vorba chiar despre un pact, ci a fost o simplă discuție.

”Ar fi trebuit să fiți descalificați”, le-a zis Simona Gherghe băieților din casa Mireasa. S-a întâmplat chiar după ce a fost difuzat materialul în care discutau codat.

De ce Simona Gherghe le-a spus băieților ”ar fi trebuit să fiți descalificați”

”Nu am făcut niciun pact, nu știu despre ce vorbește. Am ajuns la hotel și am întrebat unde putem fuma. Eu atunci l-am cunoscut pe Sebaidin, i-am zis că mă știe. Din vorbă în vorbă, a venit și Viorel la țigară. Noi nu ne știam, ne-am întâlnit la hotel cu o zi înainte. Am vorbit...”, a spus Paul.

Viorel a zis că Miruna avea grup de susținători: ”Nu aveam grup, era o comunitate. Când am fost la casting, o persoană ne-a dat follow și așa s-au făcut legăturile.”

Roxana a ținut să specifice că cele 3 fete postate de comunitatea respectivă erau criticate și Miruna era lăudată. Fata susține că a anunțat producția și că nu a dat curs mesajului primit, prin care i se cerea să confirme dacă participă la Mireasa sezon 6.

Băieții au dat cărțile pe masă și au discutat inclusiv despre intenția lor de a se căsători și a câștiga marele premiu. Pentru că au discutat codat și au dezvăluit faptul că ar avea strategii, Simona Gherghe a anunțat o sancțiune: concurenții nu vor mai primi pachete și scrisori din afara casei Mireasa sezon 6.

Mai multe detalii în materialul video următor: