Mireasa, sezon 6. Doamna Adriana a intrat în direct pentru a vorbi despre despărțirea dintre Miruna și Cosmin. Ce a recunoscut

Despărțirea dintre Cosmin și Miruna la nici o lună de la căsătorie i-a surprins pe fanii Mireasa. Cei doi au recunoscut că motivul despărțirii a fost legat de mesajele de iubire pe care fata i le-a trimis lui Luță, iar Cosmin le-a descoperit. Cosmin a fost prezent în platoul emisiunii de la Antena Stars, în emisia live de 17 ianuarie 2023.

„S-o spun pe românește, am fost și prost în anumite situații, dar am făcut mereu ce am vrut și ce am simțit eu. Putea să mi se pună toată România în cap să-mi spună nu face asta. Eu aș fi făcut tot ce aș fi simțit”, a spus Cosmin în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii.

Citește și: Mireasa sezonul 6, 9 decembrie 2022. Tatăl Mirunei a intrat în direct. Ce mesaj a avut pentru fiica lui și Cosmin: „E victimă”

Ce a recunoscut domana Adriana despre Miruna, în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii

Ulterior, doamna Adriana a avut o intervenție telefonică, în care a vorbit, printre lacrimi, despre tristeța fiului ei.

„Am avut un atac de panică revăzând acele imagini. Nu doresc niciunei mame să treacă prin ce am trecut eu. Sunt supărată în primul rând pentru că îl văd pe Cosmin așa, pentru că eu ca mamă vreau să-l văd zâmbind. Nu am vrut să plâng. Dacă am făcut acolo ce am făcut și mi-am călcat pe suflet și pe inimă nu am vrut să demonstrez nimic nimănui. Am fost într-o emisiune foarte vizionată. Mă sună mame plângând să-mi spună că le pare rău. Eu în naivitatea mea am văzut ți am înțeles tot ce a făcut acea persoană.

Citește și: Mireasa, 17 ianuarie 2023. Ce se întâmplă cu premiul în bani al sezonului 6, după ce Miruna și Cosmin s-au despărțit

Nu vreau să-i dau numele. Nu pot. Mi-am dat seama din emisiune, de fapt, cum ea. Dar în mintea mea care nu mai judeca normal atunci am crezut până la urmă că poate ea a vârsta pe care o are și-a dat seama că a făcut multe greșeli în viață, cum toți facem, și poat eîși dorește o familie și vrea să schimbe ceva. Și de-asta am zis în gândul meu, mușcându-mi limba, să-i dau o șansă. Am făcut-o pentru Cosmin, pentru că l-am văzut îndrăgostit, deși, de foarte multe ori mă uitam la el și nu-mi venea să cred că poate să fie atât de bun și îmi venea să sar pe el, să-l iau la bătaie în direct”, a spus mama lui Cosmin.

Doamna Adriana a mărturisit că a avut mai multe tentative să-i despartă pe fiul său și pe Miruna.

„La fel cum ele (sora și mătușa lui Cosmin, n.r.) nici eu nu am fost de acord, nu am fost chiară sau surdă. Dacă lavaliera mea ar fi spus ceea ce gândeam cred că ar fi fost șocul șocului. Eu am avut multe tentative să-i despart, pentru că m-am gândit la binele lui Cosmin. Ziceam de mâine acționez”.

Doamna Adriana a vorbit și despre certurile pe care le-a avut cu oamenii din casa Mireasa, precizând că regretă că i-a fost alături Mirunei, dșei de multe ori le dădea dreptate în gândul său celor care o criticau.

„Pot să spun public și o fac din tot sufletul că toți din casă au avut dreptate. Eu când mă certam cu ei în gândul meu le dădeam dreptate. Dar am făcut-o pentru Miruna. M-a mințit și s-a jucat cu mine pe degete.

Doamna Adriana a vorbit despre momentul care i-a declanșat suspiciuni în privința Mirunei.

Doamna Simona a venit într-o emisiune și a întrebat-o pe Miruna dacă a avut o relație cu un bărbat căsătorit. Ea a negat. Eu m-am gândit că nu iese fum fără foc și știam că Miruna minte. Îmi pare rău că i-am luat apărarea când nu trebuia, că am fost alături de ea.

„Eu nu sufăr că am scăpat de Miruna. Doamne ajută! Dacă aș fi făcut-o pentru bani, l-aș fi învățat pe Cosmin să mai rabde câteva luni”, a conchis doamna Adriana.