Mireasa sezon 6. Cât alcool ar fi băut Miruna, de fapt, conform unor medici. Gabriela Cristea a dezvăluit părerea experților

Miruna a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău la petrecerea burlacilor și burlăcițelor. După ce a revenit în casa Mireasa, fata a discutat cu mama ei.

Ce a discutat Miruna cu mama ei după ce i s-a făcut rău

”Fiind toate fetele și ultima petrecere, am zis să dăm niște shot-uri. Am simțit, la un moment dat, de la shot-urile acelea că erau puternice, că sunt amețită și m-au dus să beau niște apă. De acolo, cât am mai apucat să stau la petrecere nu mai țin minte. Am mers la toaletă și nu m-am mai întors și m-a găsit Raluca în cabină, la toaletă, căzută. Nu mai știu absolut nimic, știu doar din ce mi s-a povestit că nu reușeau să mă trezească. M-au dus la spital și m-am trezit tocmai dimineața. Sunt bine acum, mă doare puțin capul și sunt foarte amețită, tremur. Dar s-au ocupat de mine, sunt ok, doar că nu-mi mai aduc aminte.”, i-a zis Miruna mamei sale.

Femeia s-a panicat: ”Adică tu ai ajuns la spital, mama? Mama, de ce faci copilării din astea? De ce faci tu din astea?”. Miruna i-a spus că nu este vorba despre vorba despre o copilărie.

”Ai, mama... de ce Miru? Sigur ești bine? Pentru noi este important mama ca tu să fii bine... Miruna, mama... bucură-te de tot ceea ce ți se va întâmpla peste câteva zile. Bucură-te cu adevărat de absolut toate momentele astea. Bucură-te maxim, dar fără shot-uri”, i-a mai spus mama ei.

Miruna și-a cerut iertare în fața părinților, în lacrimi: ”Vreau doar să-mi cer iertare în fața voastră.” Femeia i-a răspuns: ”Miru, te rog mami... eu nu am sunat nici pentru anchete, nici pentru ședințe, nici pentru că am simțit eu nevoia să te aud pe tine cerându-ți iertare... Noi am vrut să știm că ești bine, să te auzim că tu ești bine, atât. Ai grijă de tine. Te iubim din tot sufletul, așa imperfectă cum ești.”

Concurenta de la Mireasa sezon 6 a profitat de ocazia pentru a își ruga părinții să participe la nunta ei cu Cosmin. ”Mama, nu o să fim acolo. Nu vreau să-ți faci iluzii, la gală nu vom fi. Dar în momentul când ieși, primii care te vor îmbrățișa vom fi noi. Dar după ieșire...”, i-a transmis mama ei.

Cât alcool ar fi consumat Miruna la petrecerea burlăcițelor, conform unui medic

Miruna s-a distrat pe cinste la petrecerea burlăcițelor. Tânăra a consumat alcool și a ajuns în comă alcoolică la spital.

Iubita lui Cosmin spune că a băut doar patru-cinci shot-uri de tărie și un pahar cu vin amestecat cu suc. Gabriela Cristea a explicat faptul că alcoolemia găsită în sângele Mirunei indică faptul că aceasta a consumat mult mai multă băutură.

”De ce ți s-au întâmplat toate lucrurile astea? Hai să-ți spun ceva, nu am să verbalizez cu subiect și predicat, dar am stat de vorbă cu niște oameni specializați și mi-au explicat cam cât înseamnă cantitatea de alcool pe care o aveai tu în sânge ca si mililitri. E foarte mult. Miruna, ai consumat foarte mult alcool. Asta vreau să-ți spun. Asta au confirmat, nu puteai ajunge la o alcoolemie atât de mare din patru shot-uri. Miruna, tu o ții pe a ta, noi îți spunem din date medicale”, a zis Gabriela Cristea.