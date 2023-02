Mireasa sezon 6. Cosmin, mesaj cu subînțeles pe internet. Cum a răspuns la un comentariu în care Miruna era numită ”om fals”

Cosmin de la Mireasa sezon 6 încearcă să-și revină după mariajul eșuat cu Miruna. Deși cei doi și-au dorit mult să se căsătorească, iată că s-au despărțit la aproape o lună de la momentul în care își jurau iubire veșnică.

Motivul? Miruna a călcat strâmb. Fosta parteneră a lui Cosmin l-a căutat pe Luță, bărbatul căsătorit cu care a avut o relație. Cosmin a descoperit conversațiile în care aceasta îi mărturisea sentimentele puternice, așa că a plecat de acasă și a pus punct relației.

Cosmin, mesaj cu subînțeles pe internet. Cum a răspuns la un comentariu în care Miruna era numită ”om fals”

Ulterior, ei au venit în platoul Mireasa pentru a lămuri situația. Nu se știe încă dacă zvonurile cum că ar avea deja pe altcineva sunt adevărate, cert este că tânărul Cosmin e mult mai activ în social media.

Recent el a postat o fotografie cu o descriere care i-a făcut pe internauți să se ducă cu gândul la Miruna.

”Nu pierd niciodată. Ori câștig, ori învăț”, sună citatul pe care l-a ales Cosmin pentru descrierea pozei.

”Sigur Sigur!!!”, i-a scris Alex, soțul Ralucăi, în comentarii. ”Uuu #handsome”, a comentat și mătușa Daniela. Altcineva i-a zis: ”Esti mai colorat acum ca ai scăpat de un om fals din viata ta” și Cosmin a răspuns: ”Da, Robert, un om fals nu îl cunoști prima data când te întâlnești cu el. Un om fals il cunoști cu adevărat ultima data când te întâlnești cu el”.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.