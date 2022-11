Mireasa sezon 6. Cum a explicat Gabriela controversata replică: „Ce bine că nu am pistolul la mine”

De la un comentariu spus de Miruna în una dintre emisiile live de Mireasa (căsătorii forțate) a izbucnit un conflict în bună regulă între mai mulți concurenți.

În emisia live de la Mireasa: Capriciile Iubirii Gabriela Cristea a adus în discuție despre controversata replică a Gabrielei: „Ce bine că nu am pistolul la mine”.

„A spus că dacă ar avea pistol ar trage în aer să se oprească toată lumea. Asta a fost discuția”, a spus Valentin, însă prezentatoarea a subliniat că un permis de port-armă vine cu niște reglementări.

Ce a spus Gabriela în emisia live de Mireasa: Capriciile Iubirii, despre conflictul cu Miruna

„Noi trăim 24 din 24 în aceeași casă, cu aceiași oameni, cu aceleași tensiuni. nu e ușor. Au fost niște vorbe spuse la nervi. Am ținut în mine pentru că nu sunt conflictuală, nu îmi place să mă cert. Sunt conștientă că am greșit. Sunt agent de poliție, am permis de port-armă și cunosc reglementările”, a spus Gabriela în live despre replica gravă.

În acest conflict între Gabriela și Miruna au intervenit și posibilele viitoare soacre.

Doamna Adriana a spus că Valentin a devenit mai vocal odată cu venirea mamei sale în competiție, iar doamna Flori s-a declarat deranjată de acest comentariu.

Miruna a fost de părere că este foarte comod pentru Gabriela să-i aibă pe Valentin și doamna Flori care să „vorbească în locul ei”.

