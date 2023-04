Mireasa sezon 6. Mesajul Gabrielei despre despărțirea de Valentin. De ce spune că a plecat tatăl copilului ei de acasă

Gabriela nu a mai rezistat și a rupt tăcerea după ce Valentin a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, că nu mai formează un cuplu, deși așteaptă un copil.

Aceasta nu a făcut de atunci niciun comentariu, deși a postat citate care dădeau de înțeles că suferă.

Totuși, se pare că paharul s-a umplut și a vrut să-și spună partea de adevăr despre ce s-a întâmplat între ei.

Primul mesaj al Gabrielei despre despărțirea de Valentin. Ce a avut de spus

Gabriela este însărcinată și a divorțat de Valentin, a recunoscut acesta. Motivul despărțirii nu a fost dezvăluit de către fostul concurent de la Mireasa sezon 6, dar fosta lui soție a decis să spună cum a ajuns la final relația lor.

Iată mesajul Gabrielei care s-a viralizat pe grupurile dedicate emisiunii Mireasa:

”Bună tuturor! Cred că am tăcut și am stat în umbră destul de mult timp, deoarece consider că liniștea mea e mai importantă decât absolut orice, dar se pare că cineva continuă să vorbească doar aberații și să caute atenție! Trebuie să clarific niște lucruri... deși e viața mea personală, dar prea multe întrebări mi-au fost puse și de asemenea prea multe minciuni, consider că meritați să știți și voi adevărul.

1. Motivul despărțirii? Unul banal, după cum v-am obișnuit... o vorbă spusă la nervi (jignire la adresa domnului, care m-a provocat bineînțeles), a doua zi a fost cu bagajele la ușă, gata pregătit să plece la București!

2. Implicare până în momentul de față, aș putea spune aproape 0. O femeie nu are nevoie de mesaje cu ”Bună. Ești bine?”, ci de sprijin moral și fizic.

3. Divorțul? Da! A fost 100% alegerea mea, pentru că omul pe care l-am cunoscut în acea casă de fapt nu există! Ar mai fi de spus multe, dar mă opresc aici!

Chiar nu-mi doream să scriu absolut nimic, dar apar prea multe minciuni și trebuia să clarific situația”, a scris Gabriela pe Instagram.

