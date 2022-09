Mireasa sezon 6. Miruna a început să plângă după ce s-a difuzat un material cu ea și Cosmin. Ce se întâmplă cu fata

În acest timp, în livingul casei Mireasa, Cosmin și mama lui, doamna Adriana, purtau o discuție. Băiatul îi spunea că o înțelege pe iubita lui, care poate aștepta o nouă părere despre el de la mama ei. Doamna Adriana considera că nu este ok.

În cealaltă parte a casei, Miruna era supărată: ”Nu pot să plâng, să mă descarc, că se simte el nașpa. Pare și că îl cert, dar nu... Și nu e vorba că mă răsfăț, știu foarte clar că nu vreau să intre. Mai rău îmi face când o aud. Fără să vreau, reacționez urât față de el. Parcă ce vorbesc cu el nu se leagă, nu știu cum să mă exprim. Mă simt rău și față de doamna Adriana când se difuzează chestii din astea.”

Doamna Adriana nu vede cu ochi buni schimbările Mirunei. Totuși, Cosmin îi lua apărarea în fața mamei lui. La finalul emisiunii, el a mers la ea ca să afle ce se întâmplă.

Miruna spune că nu va face ce îi spune mama ei

În emisia live din 22 septembrie de la Capriciile Iubirii, Miruna a ținut să puncteze faptul că nu așteaptă un mesaj de la mama ei ca să-i spună ce să facă: ”Nu aștept un mesaj de la mama ca să-mi spună ce să fac, după cum s-a observat mama a avut o părere, aveam și eu aceeași părere cumva.

Eu am continuat cunoașterea cu Cosmin și ulterior am format o relație. Nu o să-mi spună mama niciodată ce să fac, totul a pornit de la ideea că am primit un pachet de la ea neînsoțit de o scrisoare. Am considerat că nu vrea să-mi mai dea o părere, că are o problemă. Așteptam un semn și asta mi-a dat o stare foarte proastă. Reacționez poate mai prost cu Cosmin”.

După ce Gabriela Cristea i-a spus că mama ei a fost sunată de colegi și nu a dorit să intervină, Miruna a afirmat: ”Îmi vine să plâng întruna. Așa sunt de câteva zile. (...) Cât timp mi-ați zis că nu vrea să intre în direct, nu aveți cu ce să mă ajutați. Mi-am dat seama că e o problemă acasă pentru că nu am primit niciun semn.”