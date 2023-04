Mireasa sezon 7, 13 aprilie 2023. Maria a izbucnit în lacrimi, iar apoi a avut o discuție cu Antonio și Maria

Antonio a vrut să afle ce a deranjat-o pe Maria. Inițial fat a spus că doar se simțea rău, însă în cele din urmă a spus ce a deranjat-o la interacțiunea iubitului ei cu Irina. Maria a spus că ceea ce a deranjat-o a fost faptul că Antonio și-a schimbat starea proastă „la secundă”, când a interacționat cu Irina.

„Mi-e rău și nu am stare de nimeni și de nimic. Vreau să stau singură”, i-a spus Maria lui Antonio.

Irina a mers apoi să discute cu Maria, ținând să-i spună că nu are absolut nimic cu Antonio:

„Pe mine nu mă deranjezi tu, sau că te duci tu și că vorbești”, i-a spus Maria Irinei.

„Uite asta mă enervează la tine! Că nu exprimi ceea ce simți!”, i-a spus Irina Mariei.

„Eu sunt nervoasă pe el. Îi ies pe gură numai tâmpenii. Cine e el să merite?”, a spus Maria.

Gestul făcut de Maria către băieți, care i-a atras atenția lui Antonio: „Nu există reciprocitate”

În cele din urmă Maria și Antonio au început să discute.

„Nu există reciprocitate și asta nu-mi place”, a spus Antonio.

„M-a deranjat că cu o zi înainte a avut el o zi proastă pentru că eu m-am dus ca fraiera acolo și am încercat să-i schimb starea”, a explicat Maria în emisia live de Mireasa de pe 13 aprilie 2023.

„Ea a spus că a încercat să depună mai mult efort să mă scoată din starea ș a doua zi am avut o stare mai bună și i s-a părut ei că Irina m-a scos mai repede din stare decât ea”, a spus Antonio.

„Eu nu vreau să mă justific”, a spus Maria.

„A fost geloasă, dar nu vrea să recunoască”, a spus Antonio

„E mult spus gelozie. M-a deranjat”, a spus fata.

„Ea pune mâna și pe băieți și pe mame. Și i-am zis că nu se vede ok să pună mâna pe băieți și am înțeles că sunt gesturi involuntare. Dacă eu am luat-o pe Irina de umeri, de ce a deranjat-o. Nu-mi place când cineva îmi scoate ochii din cauza unui lucru pe care și el îl face”, a explicat Antonio.

