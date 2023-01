Mireasa sezon 7, 16 ianuarie 2023. Cine este Andrei Macovei. Tânărul este antreprenor. Ce spune despre partenera ideală

Andrei Macovei de la Mireasa, sezon 7 are 29 de ani, este din Iași, are 60 de kilograme și înălțimea de 1,77 m. Concurentul din sezonul 7 Mireasa este antreprenor și se ocupă cu baruri mobile. „Fac show-uri la diferite evenimente. Mă dedic foarte mult muncii mele”, a spus tânărul.

Deși acum are o afacere pentru care muncește foarte mult, Andrei a avut parte de o copilărie grea. Când a vorbit despre neajunsurile copilăriei, Andrei de la sezonul 7 Mireasa a izbucnit în lacrimi.

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu barman. Am văzut un film. Afacerea am pornit-o când eram în Londra. Am plecat din cauza unei foste, pentru a o uita. Provin dintr-o familie numeroasă, 3 băieți și două fete. Părinții mei sunt împreună, dar divorțați. Eu am dus-o mai greu pentru că tata era mai zgârcit. Unii copii râdeau de mine, pentru că nu aveam bani de buzunar. Aveam școala la 20 de kilometri de mine. Trebuia să iau ori ocazie, ori microbuz. N-aveam bani mereu”, a spus Andrei la Mireasa, sezon 7.

Ce spune Andrei Macovei de la Mireasa, sezonul 7, despre partenera ideală

„La o fată mă interesează să nu fie mai înaltă sau plinuță decât mine. Să mă respecte. Să știe să iubească, să aprecieze. Poate să fie mai nebunatică, și eu sunt nebunatic. Să știe cum să se comporte în societate, să știe ce vrea de la viață”, a precizat Andrei de la Mireasa, sezonul 7.

În relațiile anterioare Andrei spune că a fost fidel. „Nu sunt posesiv. Sunt puțin gelos. Dacă ești gelos înseamnă că îți pasă. Am avut trei relații. De un an nu mai am pe nimeni în viața mea. Singurătatea nu-mi prea priește. Îmi doresc să mă însor. Frații mei mi-au luat-o înainte. Am venit la Mireasa să-mi găsesc jumătatea și sper să o găsesc”, a conchis concurentul de la Mireasa, sezon 7.

