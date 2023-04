Mireasa sezon 7, 17 aprilie 2023. Mioara Velicu a sărbătorit acasă Paștele. De ce a fost singură: ”În sufletul meu a fost durere”

După ce a vizionat, împreună cu concurenții, cum au petrecut ei Paștele, Mioara Velicu a povestit că a stat singură de Paște.

Familia ei nu a putut fi prezentă, iar artista, care în curând împlinește 80 de ani, s-a retras la casa de la țară unde și-a pregătit singură masa.

Mioara Velicu a sărbătorit singură Paștele: ”În sufletul meu a fost durere”

Deși are mereu zâmbetul pe buze, artista de muzică populară Mioara Velicu a povestit că a suferit de Paște. Asta pentru că a stat acasă și nu a fost înconjurată de familie.

”Îmi pare rău că nu am fost și eu la masă. (...) Am fost singură pentru că nepoata mea e plecată în Grecia, fata mea e plecată la Timișoara. Am fost la țară la mine și am gătit acolo. Am făcut drob, sarmale, am făcut salata boeuf, așa cum știu de la părinții mei că se gătește de Paște. În sufletul meu a fost durere pentru că am fost singură.”, a zis Mioara Velicu.

