Mireasa sezon 7, 2 mai 2023. Imagini cu Irina și Antonio la petrecere. Gesturi dincolo de limita prieteniei între cei doi

Au fost difuzate imaginile despre care Simona Gherghe a avertizat-o pe Giulia, când în ediția de luni i-a transmis fetei să urmărească emisiunea de astăzi, 2 mai 2023.

Imagini cu Irina și Antonio la petrecere. Gesturi dincolo de limita prieteniei între cei doi

La party, Irina și Antonio au vorbit despre Maria. Însă curând, ei aveau să se apropie foarte tare. Băiatul a luat-o în brațe, a pupat-o, depășind limitele unei prietenii.

Antonio a întrebat-o dacă o atrage faptul că e așa. Ea zis: ”Nu știu”. După câteva moment, concurentul a luat-o în brațe și a pupat-o. Mai târziu, Irina i-a atras atenția că nu are abordarea corectă.

”Scapă de vrăjeala asta că mă enervezi”, i-a spus tânăra. Irina i-a reamintit că a făcut ce a prezis Zain și anume că s-ar îndrepta spre altă fată dacă Giulia ar fi eliminată.

El a afirmat că nu consideră o apropiere și ea l-a întrebat cum ar reacționa dacă l-ar săruta. Antonio a încercat să explice, însă zâmbetul Irinei l-a făcut să se oprească.

Citește și: Mireasa sezon 7. Mama lui Hatice, prima reacție după momentele incendiare dintre fiica sa și Mihai

”Te-am luat de două ori pe la spate și am dansat”, a zis Antonio despre interacțiunile cu Irina. El i-a atras atenția că de Roberto a fost mult mai apropiată. A subliniat că fata ar fi avut ”dansuri lascive” cu nepotul doamnei Livia.

”Mi-a fost drag de ea și am pupat-o pe obraz. Am confundat obrazul cu gâtul la cât suc am băut”, a declarat Antonio în emisia live din 2 mai 2023.

Irina a afirmat că nu s-a apropiat de niciun băiat, în ciuda faptului că pupici și îmbrățișări au existat cu 3 băieți la party. Mai multe imagini în clipul video de mai sus.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

Citește și: Mireasa sezon 7, 7 martie 2023. Mama lui Hatice a arătat cum trăiește fiica sa, după multiplele acuzații făcute la adresa fetei

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.