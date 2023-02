Mireasa sezon 7, 20 februarie 2023. Sabrina i-a spus lui Dima cel mai intim secret. Nici părinții nu știau drama ei

Sabrina a ales să-i facă o mărturisire lui Dima. Tânăra i-a povestit că a fost la un pas să moară după ce a luat un pumn de pastile.

Sabrina i-a povestit lui Dima cel mai intim secret

Sabrina de la Mireasa sezon 7 spune că a încercat să se sinucidă după ce fostul iubit, cu care rămăsese însărcinată, i-a impus să renunțe la sarcină și să se despartă.

”După primul an, am fost în septembrie în vacanță. Era ziua mea de nume, era Sfânta Maria.”, a început Sabrina povestea.

Spune că fostul iubit a întrebat-o ce își dorește: ”I-am spus că un copil ar fi un cadou... În octombrie, am rămas gravidă. Mă pupă, după masă văd că mă evită. Mi-a zis că s-a gândit mai bine și că încă are sentimente pentru fosta. Am mers acasă, am plâns. A zis că s-a gândit mai bine și că ne despărțim”, a povestit Sabrina.

”Am zis pentru ce mai trăiesc, copilul meu nu mai e, spuneam că nu am nimic. Spuneam că trăiesc degeaba. Am luat 24 de pastile, m-a găsit colega aproape leșinată. M-a dus la spital, mi-a făcut spălături. Mi-am revenit după un an”, a mai adăugat concurenta de la Mireasa sezon 7.

Dima a îmbrățișat-o și i-a spus că va fi alături de ea. În casa băieților, băiatul a fost foarte afectat și nu a reușit să doarmă.

”M-a șocat. Îmi pare enorm de rău pentru ea și pentru momentele prin care a trecut. Nu e ușor să treci singură prin aceste momnte de cumpănă. Am simțit că este cea mai puternică femeie pentru mine. Nu simt să spun ”te iubesc” și la mine se alimentează. Simt multe lucruri pentru ea, dar când simt 70-80%, nu pot să zic”, a zis Dima.

