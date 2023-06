Mireasa sezon 7, 21 iunie 2023. Maria a răbufnit după comentariile Irinei la adresa sa și a lui Antonio: „Mi-e greață când o văd”

Subiectul veridicității relației dintre Maria și Antonio a continuat să fie dezbătut de o parte dintre concurenții sezonului 7 Mireasa. În emisia live de pe 21 iunie 2023 au fost difuzate imagini cu momentul în care Maria a răbufnit.

Maria a răbufnit după comentariile Irinei la adresa sa și a lui Antonio | Antena 1

După ce Irina a făcut mai multe declarații referitoare la cuplul Maria-Antonio, fata a avut un discurs care contura și avertismente. După contradicția cu Irina, Maria și Antonio au avut o discuție, iar băiatul i-a spus logodnicei că nu vrea să o vadă supărată.

„Pur și simplu când o văd mi-e greață, îmi vine să vomit. Sper să mă lasă în pace să nu am o ieșire foate-foarte urâtă, astfel încât să fiu dat afară”.

„Și satisfacția unde e?”, i-a spus Antonio Mariei.

Maria a fost foarte supărată după ce a aauzit comentarii negatice la adresa ei și a lui Antonio

„Eu vreau să nu te afecteze stările astea ale mele. Știu cum am fost eu pentru ea și am fost sinceră, n-am îmbrățișat-o niciodată fals, am fost acolo pentru ea și nu am avut interese ascunse cum a avut și are e… nu mai vreau să văd omul ăla deloc”, a spus Maria.

În emisia live de Mireasa d epe 21 iunie 2023 Maria a mărurisit că a obosit după atâtea comentarii.

„Am obosit de atâtea stări urâte. Mă trezesc cu palpitatii. Am stări de nervozitate. Îmi vine să plâng. Nu mă mai simt bine. Am obosit. De când ne-am logodit mă simt tocată în fiecare zi. Nu înțeleg cu ce deranjăm”, a spus Maria.

„Irina când a insistat pe un subiect fost implicată emoțional”, a spus Antonio.

Irina, Hatice, Anemona și Simona și doamna Ana au discutat pe terasă despre Maria și Antonio, iar în timp ce privea imaginile fata a început să plângă.

„Mi-am dat seama că Maria e falsă”, a spus Irina după dufuzarea imaginilor, precizând că intenționează să nu ai discute despre Antonio și logodnica lui.

Citește și: Mireasa sezon 7, 20 iunie 2023. Maria este de părere că Irina îl place pe Antonio și că acționează „din frustrare”

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 17:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povești surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.

Citește și: Mireasa sezon 7, 20 iunie 2023. Mai mulți concurenți au încălcat regulamentul, iar sancțiunile au fost aplicate pentru toată casa