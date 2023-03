Mireasa sezon 7, 23 martie 2023. Simona Gherghe, primele declarații despre motivul pentru care a lipsit de la emisiune

Simona Gherghe nu a putut modera emisiunea Mireasa pentru că băiețelul său a avut probleme de sănătate. Prezentatoarea s-a internat împreună cu Vlad pentru a îi fi aproape micuțului său.

Simona Gherghe a dezvăluit că a fost internată la Matei Balș împreună cu fiul său

Cei doi au fost internați la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", a dezvăluit Simona Gherghe în ediția Mireasa din 23 martie 2023.

”M-am întors. Mă bucur că sunt aici. Băiețelul meu a avut niște probleme de sănătate și am fost internată cu el. Le mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere pe care le-am primit. Le mulțumesc și medicilor, asistenților, infirmierelor de la Matei Balș.”, a zis Simona Gherghe.

După ziua de luni, când Gabriela Cristea a declarat că Simona Gherghe nu a putut fi prezentă la Mireasa din cauza unor motive personale, prezentatoarea a publicat o imagine cu mânuța copilașului, fără a spune însă dacă este vorba despre Ana sau Vlad. Copilașul se afla pe patul de spital cu perfuzia în mână.

Ce probleme de sănătate a avut Vlad, fiul Simonei Gherghe

Pe contul său de Instagram, Simona Gherghe a povestit despre episodul care a îngrijorat-o profund. Iată ce s-a întâmplat cu Vlad.

”Suntem acasa, dupa cateva zile grele, cu Vlad in spital. E prima experienta de genul asta, iar Vlad a fost tare curajos. Si rabdator. Pentru un copil cu o stare excelenta, fara febra, fara simptome, in afara de ganglioni inflamati, e greu sa rezisti cate 8, 10 ore pe zi, legat de o perfuzie. Ne-am internat la Institutul Matei Bals, pentru ca analizele lui Vlad erau extrem de proaste. Niste valori ale transaminazelor foarte mari, cauzate de un virus, care nu i-a dat alte simptome. A reactionat bine la tratamentul perfuzabil, asa ca suntem, din nou, acasa, la Ana si la tati. Va marturisesc ca, atunci cand am auzit de internarea la Bals, m-am panicat. Am avut prejudecati, legate de spitalele de stat, dar acum regret gandurile astea. S-au schimbat multe. Totul a fost impecabil la Bals, de la grija si priceperea oamenilor, la curatenie.”, a postat Simona Gherghe pe Instagram.

